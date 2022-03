Vyfoťte se s cedulí proti Putinovi, vyzval Jablotron ruské klienty. Odpovědí je hněv

Jablonecký výrobce zabezpečovacích zařízení Jablotron vyzval své klienty v Rusku, aby se postavili proti invazi na Ukrajinu. Firma v úterý oznámila, že zablokovala datové služby pro uživatele v Rusku a Bělorusku. V reakci na vypnutí služeb přišlo několik set nespokojených až nenávistných a agresivních reakcí.

Asistentka vedení společnosti Táňa Dušková uvedla, že Jablotron obnovení služeb odmítá, dokud ruská armáda neopustí Ukrajinu.

Svým zákazníkům firma rozeslala své stanovisko: "Chápeme Vaše rozhořčení nad tím, že Jablotron zablokoval služby uživatelům v Rusku. Prosím uvědomte si, že to, co se děje na Ukrajině, není žádná mírová mise. Je to surová agresivní válka, ve které umírají nevinní lidé. Umírají Ukrajinci, jejich ženy a děti, ale umírají také ruští vojáci - Vaši bratři a synové. Každý občan Ruska, který tuto situaci bez veřejného protestu přijímá, se stává spolupachatelem válečného zločinu. Ano, zablokování služeb Jablotronu je porušením obchodního práva. Takové porušení práva však považujeme za správné v situaci, kdy má napomoci ukončení válečné agrese a zabíjení lidí."

Jablotron je podle svého prohlášení připraven služby obnovit, jakmile ruská vojska odejdou z Ukrajiny. "Zapneme je též okamžitě každému z Vás, když se nechá vyfotografovat zahraničním novinářem na náměstí Vašeho města s transparentem proti válce na Ukrajině. Pokud nejste zbabělci, tak namiřte svůj hněv a nenávist proti (Vladimíru) Putinovi a jeho lidem, nikoliv proti Jablotronu," dodává firma ve svém prohlášení.

Kromě zablokování datových služeb uživatelům v Rusku a Bělorusku zastavil Jablotron i prodeje v těchto zemích. Opatření se dotklo více než 8000 klientů. "Jsem si vědom, že tento krok nemůže situaci zvrátit. Když mi bylo 11, tak naši zemi obsadily ruské tanky. Nic podobného už bych nechtěl zažít. Proto nesmíme jen nadávat a starat se o uprchlíky. Musíme udělat všechno, co by mohlo agresora zastavit," uvedl zakladatel Jablotronu Dalibor Dědek.

Podle serveru Forbes Jablotron rovněž nabídl ubytování uprchlíkům z válkou zasažené Ukrajiny ve svém rekreačním středisku ve Vesci v Mírové pod Kozákovem. Areál má podle firmy kapacitu zhruba až pro 40 rodin i s možností školky a přípravy jídel. "O víkendu jsme pak ubytovali i děti našich ukrajinských zaměstnankyň, které za nimi z Ukrajiny dorazily. Ty teď bydlí pohromadě v naší horské chatě v Jizerkách," uvedl Dědek.

Jablotron je ryze českou společností. Vznikl v roce 1990 a vedle vývoje a prodeje elektronických zabezpečovacích a signalizačních zařízení poskytuje i bezpečnostní služby. Vyrábí mimo jiné také monitory pro sledování dechu kojenců nebo zařízení pro zdravé větrání rodinných domů. Skupinu v současnosti tvoří dvacítka firem, její provozní zisk EBITDA byl loni podle HN kolem 880 milionů korun a tržby činily 3,3 miliardy.