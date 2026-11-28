Místo patnácti dnů dovolené jedeme jen na tři, postěžoval si Juan Carlos Bobadilla novinářům deníku El País. 51letý grafik z Albacete na jihovýchodě Španělska pracuje už dvě desetiletí pro stejné noviny. Jeho roční mzda za tu dobu stoupla z 19 na 25 tisíc eur, což je v přepočtu přes 600 tisíc korun. S manželkou podporují dva syny na vysoké škole a škrtají ve výdajích, které dříve tolik neřešili.
Bobadilla má proti řadě svých vrstevníků jednu velkou výhodu. V roce 2014 uspěl v losování v rámci programu podporovaného bydlení a mohl si koupit byt za nižší než tržní cenu. Tehdy museli našetřit na potřebnou zálohu a nyní splácejí hypotéku zhruba 350 eur měsíčně. Kdyby si měli bydlení ve svém městě pronajímat, platili by zhruba osm stovek. Člověka se stejným platem, který teprve shání bydlení, může střecha nad hlavou stát o stovky eur měsíčně víc.
Podobné rozdíly dnes rozdělují střední třídu napříč Evropou i Spojenými státy. Slušný plat a vzdělání už řadě lidí nestačí na bydlení, spoření a životní jistoty, které si s nimi dříve spojovali. Stále víc záleží na majetku, dědictví či pomoci rodičů. A s tím přichází i otázka: Budou se příští generace mít i nadále lépe než ty předchozí?
Těžko splnitelný slib
Na téhle představě do značné míry vyrostla poválečná západní společnost. A byl k tomu dobrý důvod. Ekonomika rostla, mzdy stoupaly a vzdělání bylo dostupnější. Přibývalo rodin, které si mohly pořídit auto nebo vlastní bydlení. Stálá práce dávala lidem jistotu a možnost plánovat. Ne všichni z toho ale těžili stejně.
V USA například černošské rodiny čelily diskriminaci při získávání hypoték, Němci zase tradičně častěji bydleli v nájmu. Přesto miliony lidí zažily výrazný vzestup životní úrovně. Příslib lepšího života byl také jedním z důvodů, proč lidé věřili demokratickému systému.
Postupně se však šance na lepší život začaly zhoršovat. Ekonom Raj Chetty se svými kolegy ze Stanfordovy univerzity spočítal, jak výrazně. Devět z deseti Američanů narozených kolem roku 1940 mělo ve svých třiceti letech vyšší rodinný příjem než jejich rodiče ve stejném věku. U generace narozené v 80. letech už to byla jen polovina.
„Je to v podstatě jako hodit si mincí, jestli se budete mít lépe,“ komentoval Chetty. Podle vědců za tím nestojí jen pomalejší ekonomický růst, ale hlavně to, že z něj stále více těží jen ti nejbohatší.
Americká střední třída přitom nechudne jako celek. Spíše se zmenšuje. Podle výzkumné organizace Pew Research Center klesl podíl dospělých Američanů ve střední příjmové skupině z 59 procent v roce 1970 na 52 procent v roce 2024. Přibylo lidí s nižšími i vyššími příjmy. Typická středně příjmová domácnost si může dovolit víc než na začátku milénia. Její příjem při započtení inflace vzrostl zhruba o pětinu.
Vyšší příjmy nicméně automaticky neznamenají větší finanční jistotu. Podle americké centrální banky Fed přibývá rodin, kterým splátky dluhů spolknou přes 40 procent příjmů, a to z 6,5 v roce 2022 na loňských 8,6 procenta. Nemají-li úspory, stačí ztráta zaměstnání, nemoc nebo nějaký neočekávaný výdaj. To je rychle stáhne do problémů.
Rodinný problém
Vymezení střední třídy se různí. Například OECD do ní zařazuje domácnosti s příjmem od 75 do 200 procent národního mediánu. Všechno se však nedá určit jen podle číselných škatulek. Příslušnost ke střední vrstvě se proto často odvozuje od profese, kterou daný člověk zastává. Nebo od toho, že vůbec má možnost vybrat si práci podle svých představ. Či podle toho, že si poradí s nečekaným výdajem nebo že nepředá dětem vlastní ekonomickou nejistotu.
Ve Španělsku se před dvěma dekádami vžil výraz mileurista. Znamená absolventa pracujícího za tisíc eur měsíčně, který sotva dosáhne na samostatný život. V dnešní době se mluví o milquinis. Jde o lidi s výplatou kolem patnácti set eur. Ani s tímto příjmem však nevidí cestu ke stejnému životu jako jejich rodiče.
Ekonomka Begoña Cuetová připomíná, že španělská debata se po letech vysoké nezaměstnanosti soustředila hlavně na to, aby lidé vůbec získali trvalou práci. „Cílem byla stabilita, i za cenu toho, že práce byla špatně placená,“ říká. Teď se ukazuje, že tenhle přístup nemusí stačit.
Španělská minimální mzda sice v posledních letech výrazně stoupla, výdělky mnoha kvalifikovaných zaměstnanců však rostly mnohem pomalejším tempem. Ekonom Juan José Dolado spatřuje problém zčásti i v tom, že řada španělských firem podniká v oborech s nízkou přidanou hodnotou. Kvůli nízké produktivitě je tudíž mnohem menší prostor pro zvyšování mezd.
Nepřipomíná vám to něco? V Česku průměrná hrubá mzda letos překročila 50 tisíc korun. Po přepočtu na kupní sílu však podle OECD dosahovala jen 57 procent německé úrovně. Potraviny jsou jen zhruba o 13 procent levnější než v Německu. A bydlení? Během posledních deseti let se ceny nemovitostí vůči příjmům v Česku zvýšily o 26 procent, zatímco v Německu jen o necelá dvě procenta.
Rozdíly v životních šancích však nevznikají až ve chvíli, kdy lidé nastoupí do práce. Hodně záleží už na tom, do jaké rodiny se narodí. Ukázaly na to i nejnovější mezinárodní testy PISA. Patnáctiletí z nejlépe situovaných rodin v Česku dosáhli v přírodních vědách o 96 bodů lepších výsledků než děti z těch nejméně zajištěných.
Průměrný odstup v zemích OECD byl přitom 85 bodů. Zatímco jinde se rozdíly za posledních deset let lehce zmenšily, v Česku zůstaly stejné. Ne všichni tedy mají stejnou šanci dostat se jednou k dobře placené práci.
Pomoc rodičů je důležitá i ve chvíli, kdy se mladí chtějí osamostatnit. Ve Španělsku žije s rodiči 44 procent lidí mezi 26 a 34 lety a téměř polovina z nich v průzkumech tvrdí, že si nemůže dovolit vlastní bydlení. Podobně jsou na tom mladí lidé i jinde. Obvykle zůstávají u rodičů nebo odkládají založení rodiny.
Stejný plat, jiný život
Když se mladým podaří osamostatnit a mají vlastní děti, mohou znovu potřebovat pomoc rodičů. Třeba s hlídáním dětí. V Česku využívá jesle, dětské skupiny nebo jinou pravidelnou péči necelých osm procent dětí mladších tří let, zatímco průměr EU se pohybuje kolem čtyřiceti procent. Mnoha rodičům vyhovuje zůstat s malými dětmi doma. Kdo se ale chce vrátit do práce dříve, nemusí mít dítě kam dát.
Jak těžké je skloubit práci s péčí o děti, ukázal letošní internetový průzkum platformy Mumdoo. Zapojilo se do něj téměř 18 tisíc matek předškolních dětí. Pracovat by chtělo 93 procent oslovených. Většinou ale na kratší úvazek, v průměru sedmnáct hodin týdně.
Podle analýzy ekonomky Kláry Kalíškové z institutu IDEA při CERGE-EI ovšem sedm z deseti žen nepracovalo tak, jak by si přály. Matkám nejmenších dětí nejčastěji chybělo hlídání, ty se staršími dětmi zase postrádaly pružnější pracovní dobu.
Dlouhá přestávka v práci se navíc může projevit i na pozdějších výdělcích a průběhu kariéry. Podle mezinárodní studie ekonomů z Princetonu a London School of Economics ovlivňuje narození prvního dítěte v Česku zaměstnanost matek ještě po deseti letech.
Ve srovnání s otci ji snižuje zhruba o pětinu. Například v Dánsku je tento rozdíl menší, kolem 14 procent. Nicméně v Česku se matky postupně vracejí do práce a rozdíl se zmenšuje, v Dánsku zůstává téměř stejný po celých deset let.
Kdo už má splacený byt a prarodiče ochotné hlídat, může si delší pobyt s dítětem doma dovolit spíše než rodina, která platí vysoký nájem a nemůže využít pomoc od příbuzných.
Rozdíly v tom, co si jednotlivé domácnosti mohou dovolit, jsou patrné i po letech od období s vysokou inflací. České domácnosti si už příjmově polepšily. Podle dlouhodobého výzkumu Život k nezaplacení, který připravují Český rozhlas a PAQ Research, měly na jaře 2026 po započtení inflace zhruba o sedm procent vyšší příjmy než na konci roku 2021. Přesto svou finanční situaci označilo za dobrou jen 36 procent domácností. Začátkem roku 2022 jich bylo o deset procentních bodů víc.
Z výplaty totiž lidem často nezbývá tolik jako dříve. Na jaře si domácnosti dokázaly odložit v průměru asi 4300 korun měsíčně na osobu. Po započtení inflace je to zhruba o 700 korun méně než před pěti lety.
Nejlépe vydělávající domácnosti přitom už spoří víc než před velkým zdražováním, ty s nižšími a středními příjmy ale stále méně. Téměř čtvrtině českých domácností pak po zaplacení všech výdajů nezbývá skoro nic. Nanejvýš 250 korun měsíčně na člověka.
Strach ze ztráty práce přitom není tak rozšířený, jak by se z napjatých rozpočtů mohlo zdát. Podle stejného výzkumu mělo na jaře 2026 velké obavy o zaměstnání jedenáct procent pracujících. Na začátku pandemie jich byla přibližně pětina a v posledních dvou letech se více než polovina pracujících o své místo příliš nebála.
Nejméně starostí mají lidé ze zajištěné střední třídy, častěji se bojí ti s nízkými příjmy. Velkým problémem pro řadu domácností zůstává, zda si ze svých příjmů dokážou něco odložit.
Ne každý si ale musí na všechno našetřit sám. Někomu rodiče přispějí na studium, jinému pomohou s koupí bytu. Podle nové studie OECD dostávají v zemích Evropské unie dary a dědictví častěji lidé z domácností s vyššími příjmy. A obvykle jde také o větší částky.
Výzkum navíc ukazuje, že mladí lidé, kteří takovou pomoc získali, častěji mají vlastní bydlení. Rozdíl je přitom docela prostý. Jeden může peníze, které vydělá, začít ukládat nebo investovat. Druhý z nich musí nejprve zaplatit to, s čím prvnímu pomohli rodiče.
Rodinné zázemí souvisí i s tím, kolik budou děti jednou samy vydělávat. Ekonomové z mnichovského institutu ifo sledovali generace Němců narozené mezi lety 1968 a 1987. Zjistili, že u lidí narozených v 80. letech je souvislost mezi příjmy rodičů a pozdějšími výdělky jejich dětí zhruba dvakrát silnější než u starších generací.
Dřívější výzkumy ukazovaly, že v Německu mají děti větší šanci vymanit se z příjmových poměrů svých rodičů než ve Spojených státech. Podle nové studie už ale mezi oběma zeměmi v tomto ohledu není velký rozdíl. „Kombinace rostoucí nerovnosti a klesající sociální mobility je pro rovnost příležitostí toxická,“ říká ekonom Andreas Peichl.
Vědci se zabývali také vlivem vzdělání. V Německu postupně přibývalo možností získat maturitu nebo vystudovat vysokou školu. Nejvíc z toho však těžily děti z lépe vydělávajících rodin. Ani širší přístup ke vzdělání sám o sobě nestačil k tomu, aby se rozdíly mezi dětmi z různých sociálních poměrů zmenšily.
Úzkost nastupuje
Člověk nemusí přijít o část příjmu, aby se začal bát, že vypadne ze střední třídy. Španělský sociální psycholog Davide Melita letos s kolegy zveřejnil studie, do nichž se zapojily bezmála tři tisíce lidí.
Experimentálně v nich ověřovali, že už samotná představa, že si člověk v budoucnu pohorší, vyvolává úzkost a snižuje jeho spokojenost se životem. Současně však vidina lepšího postavení nemá zdaleka tak silný opačný účinek.
Ani skutečný společenský vzestup nemusí znamenat, že se člověk v novém prostředí cítí doma. Americká spisovatelka a bývalá vysokoškolská profesorka Joan K. Petersová to popsala na svém příkladě. Vyrůstala v nemajetné rodině, vystudovala, stala se vysokoškolskou profesorkou a sňatkem se dostala do vyšší střední třídy. Mezi lidmi z bohatších poměrů si přesto připadala jako outsider.
„Usilovala jsem o pohodlnější život, než v jakém jsem vyrůstala. Nakonec jsem si finančně polepšila, ale nikdy jsem se nezbavila pocitu, že do nového prostředí nepatřím,“ popisuje.
Vedle toho, jak se lidé ve svém společenském postavení cítí, záleží i na tom, zda ještě věří v možnost vzestupu. V průzkumu Pew Research Center předloni odpovědělo 53 procent Američanů, že ten takzvaný americký sen vypracovat se od nuly je stále dosažitelný. Dalších 41 procent mělo za to, že dříve to šlo, ale dnes už to není možné.
Rozdíl se projevil hlavně mezi generacemi. Zatímco mezi lidmi staršími 65 let věřilo v americký sen 68 procent dotázaných, u lidí mladších 50 let to bylo jen 42 procent. Překvapivě už nebyly takové rozdíly v tom, kterou politickou stranu respondenti volí.
Obava o peníze se promítá také do docela praktických rozhodnutí. Britská nadace Joseph Rowntree Foundation sledovala od března 2024 do dubna 2025 přibližně osm tisíc respondentů. Ti, kteří se víc strachovali o finance, častěji plánovali jen na krátkou dobu a méně spořili.
Při dalším dotazování pak zpravidla uváděli ještě větší nejistotu. Nešlo pouze o lidi ohrožené chudobou, výzkumníci stejné chování pozorovali také u domácností se středními a vyššími příjmy.
Finanční obavy se pojí také s nižší důvěrou ve vládu. V šetření OECD z roku 2025 důvěřovalo národní vládě 53 procent lidí bez výraznějších finančních starostí, ale jen 35 procent těch, kteří se svými penězi trápili.
Zhruba každý pátý člověk s finančními problémy navíc uvedl, že mu nedostatek peněz brání více se zapojovat do veřejného rozhodování. Mezi lidmi bez takových potíží to byl přibližně každý desátý. Česko se tohoto kola průzkumu neúčastnilo.
Jak velký politický dopad může mít rostoucí nejistota příslušníků střední třídy, zkoumali letos také italský ekonom Luigi Guiso a jeho kolegové. Vrátili se k velké finanční krizi z roku 2008. Do té doby nesli náklady globalizace a přesouvání výroby do levnějších zemí především průmysloví a méně kvalifikovaní zaměstnanci.
Po roce 2008 to však pocítily mnohem širší skupiny. Lidé přicházeli o úspory, s obtížemi si půjčovali. Nejistota se rozšířila i mezi střední třídu, v níž podíl lidí s vážnými ekonomickými obavami mezi lety 2004 a 2010 stoupl z 26 na víc než 35 procent.
„To, že nedůvěra zasáhla i střední třídu, představovalo zásadní změnu,“ píšou autoři studie. Jejich orientační propočet naznačuje, že prohloubení nejistoty v této společenské vrstvě mohlo vysvětlovat 70 procent tehdejšího nárůstu podpory populistických stran. Získávaly příznivce i mezi lidmi, kteří se dříve pokládali za ekonomicky dobře zajištěné.
Guiso s kolegy sledoval rovněž proměnu programů evropských stran. I některé zavedené partaje začaly po roce 2008 víc prosazovat ochranu domácího trhu, kritiku evropské integrace a důraz na národní zájmy.
Projevovalo se to nejvýrazněji v zemích, kde zadlužené vlády neměly dost peněz na pomoc domácnostem. Slíbit ochranu před zahraniční konkurencí je vyšlo „levněji“ než financování nových sociálních programů.
Že populisté dnes oslovují i lépe vydělávající část střední třídy, ukázaly loňské německé parlamentní volby. Alternativa pro Německo získala podle povolebního výzkumu institutu WSI mezi lidmi z této příjmové skupiny 20 procent hlasů. O čtyři roky dříve to bylo jen sedm procent. Je to nepříjemná zpráva pro zavedené strany. Ani lépe zajištěná střední třída už pro ně není samozřejmým rezervoárem voličů.
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