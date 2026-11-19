Český internet zaznamenal v souvislosti s uvedením dlouho očekávané hry Grand Theft Auto 6 (GTA 6) ve středu večer rekordní provoz. Hlavním tuzemským uzlem NIX.CZ protékaly více než čtyři terabity dat za vteřinu, což je dosud nejvíce.
Internetový provoz tak překonal dosavadní špičku při přenosu z loňského hokejového mistrovství světa. Zástupci společnosti NIX.CZ o informovali tom ve čtvrtek.
Hra vychází ve čtvrtek pro konzole PlayStation 5 a Xbox Series X|S. Hráči si ji ale mohli předem stáhnout v rámci takzvaného preloadu. Instalační soubory přitom mají přes 200 GB, což odpovídá deseti filmům ve 4K kvalitě.
"Je velice pravděpodobné, že k překonání čtyř Tbit/s přispělo plánované uvedení hry GTA 6 na trh," uvedl ředitel NIX.CZ Adam Golecký. NIX.CZ je největší neutrální výměnný uzel internetu v České republice. Propojuje sítě českých i zahraničních poskytovatelů internetových služeb, aby si firmy mohly přímo vyměňovat datový provoz.
Velký zájem o předběžné stahování zaznamenaly také zahraniční uzly. Například německý DE-CIX ve Frankfurtu podle dostupných údajů dosáhl rekordního provozu 22,3 Tbit/s.
Internetový provoz v minulosti výrazně rostl zejména při velkých sportovních událostech. V Česku šlo typicky o přenosy zápasů hokejové reprezentace na mistrovství světa, které diváci sledovali přes internet.
Počítačová hra Grand Theft Auto 6 (GTA 6) bude podle obchodníků jedním z nejprodávanějších videoherních titulů v České republice. Zájem ale může v některých případech brzdit vyšší cena a absence disků při nákupu fyzických kopií.
Hry, která od recenzentů po celém světě získává nejlepší možná hodnocení, se podle odhadů analytické společnosti Sensor Tower nyní celosvětově prodalo přes 19 milionů kusů.
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