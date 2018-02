Výdajové paušály pro OSVČ se znovu nezvýší, vláda odmítla návrh

AKTUALIZOVÁNO před 1 hodinou

Předkladatelé z řad poslanců ODS si od novely slibují snížení byrokracie podnikatelů související s evidováním výdajů.

Praha - Vláda hnutí ANO dnes vyslovila nesouhlas s návrhem ODS, který by zvýšil hranici pro možnost využít výdajové paušály o milion korun na dva miliony korun. Byla to přitom právě vláda vedená ODS, kdo omezování výdajových paušálů od roku 2013 odstartovala.

Předkladatelé z řad současných poslanců ODS si od novely slibují snížení byrokracie podnikatelů související s evidováním výdajů. Kabinet by ale měl upozornit na to, že právě milion korun příjmů je hranicí pro to, že se podnikatel stane poplatníkem daně z přidané hodnoty.

Podle stanoviska současných vládních legislativců by podnikatelům administrativy neubylo. Navíc by tratily státní, krajské i obecní rozpočty. Návrh nyní projedná Poslanecká sněmovna.

"Využití paušálních výdajů u takového poplatníka by se pak stávalo pouze nástrojem daňové optimalizace daně z příjmů, a nikoliv nástrojem ke snížení poplatníkovy administrativy," uvedla současná vláda ANO.

Občanští demokraté naopak poukazují na to, že při uplatnění paušálu podnikatel vždy nějakou daň odvede. "Paušály nenutí podnikatele do daňových optimalizací a k umělému zvyšování nákladů," napsali v důvodové zprávě.

Výdajové paušály Osoby samostatně výdělečně činné (klasičtí živnostníci, ale také třeba svobodná povolání, soukromí zemědělci nebo lidé s příjmy z pronájmu) se už od roku 2005 můžou rozhodnout, jestli si povedou standardní daňovou evidenci či účetnictví, nebo se rozhodnou pro takzvané výdajové paušály. V prvním případě si musejí shromažďovat všechny doklady o příjmech a výdajích a následně je zpracovávat. Druhá varianta - paušály - je mnohem jednodušší, protože tato administrativa odpadá a vychází se z fikce, že daňově uznatelné náklady (související s dosažením a udržením zisku) tvoří určité procento z příjmů. Paušály však můžou být nevýhodné pro podnikatele, kteří ve skutečnosti měli v daném roce ještě vyšší výdaje.

ODS odhadla rozpočtové dopady novely nejvýše na miliardu korun ročně pro stát a do 350 milionů korun pro obce a kraje. Ministerstvo financí předpokládá roční ztrátu veřejných rozpočtů kolem 1,2 miliardy korun, dopady na obce a kraje by byly kolem 300 milionů korun.

Proti předloze se podle podkladů postavila v připomínkovém řízení ministerstva financí a práce a sociálních věcí. Naopak ministerstvo zemědělství s novelou "v zásadě" souhlasilo a ministerstvo průmyslu a obchodu k ní zaujalo neutrální postoj.

Snížení hranice ze dvou milionů na nynější jeden milion korun schválila sněmovna v minulém volebním období za koalice ČSSD, ANO a KDU-ČSL. Výměnou za to si však podnikatelé, kteří používají výdajové paušály, opět mohou odečítat z daní také slevy na děti a na manželku či manžela. V posledních letech jim tato možnost zůstala jen u přivýdělků (vedlejší činnosti).

S omezením paušálů - konkrétně faktickým zrušením zmíněných slev na děti a na manželku - původně přišla právě vláda vedená ODS. Úsporná opatření vlády Petra Nečase (ODS) od roku 2013 vyloučila tyto slevy při současném využití paušálů (kromě přivýdělků). Tehdejší ministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09) původně uvažoval o tom, že by omezil samotnou výši výdajových paušálů, nakonec došla tehdejší vláda ke kompromisu v podobě odebrání slev.

U příjmů za rok 2017 si podnikatelé mohou vybrat, zda využijí dosavadní systém (vyšší limit na paušály, ale beze slev), nebo nový (nižší limit, ale se slevami). Počínaje příjmy za rok 2018 už platí jen nový systém.