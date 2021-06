Výdaje ČSSZ na správu pojistného byly neefektivní, zjistil Nejvyšší kontrolní úřad

Dva muže v pondělí ráno napadl a zranil, pravděpodobně nožem, neznámý útočník ve východoněmeckém Erfurtu. Pachatel je na útěku, do pátrání byl nasazen i vrtulník a později také policejní pes, sdělila podle agentury DPA policie. Zraněným je 45 a 68 let. Policie neupřesnila, jak vážná jejich zranění jsou. Oba napadení muži byli převezeni do nemocnice, ale nejsou v ohrožení života, uvedla policejní mluvčí.

Podle policejního popisu je pachateli 20 až 30 let, měl na sobě hnědý svetr a tmavé tepláky. Měl zjizvenu tvář a blonďaté až nazrzlé vlasy. Podle policie hovořil německy. Policie pátrá hlavně v erfurtské čtvrti Wiesenhügel. K pozadí činu policie dosud nic nesdělila. Jasné tak není ani to, zda se pachatel a oběti znali nebo zda byli v nějakém vzájemném vztahu.