Stát rozdá poukazy na slevy do lázní, vygenerovat půjdou na webu. Pomoc čeká i hotely

Češi budou moci od 1. července do 31. prosince využívat státní poukazy na pobyty v tuzemských lázních. Program COVID - Lázně v pondělí schválila vláda. Poukazy budou k dispozici k vytištění od počátku července na portálu Kudyznudy.cz. Ministerstvo připravuje ke schválení i podporu pro hotely, které byly kvůli koronavirovým opatřením uzavřeny.

"Každý člověk si vygeneruje voucher na webu, získá unikátní kód, na který se zarezervuje konkrétní pobyt. Host lázní dostane slevu ihned, to znamená, že na vyúčtování uvidí slevu 4000 na osobu," uvedla ministryně Klára Dostálová (ANO).

Podmínkou je minimálně šestidenní pobyt a pět lázeňských procedur. Vouchery nebude možné kombinovat s podobnými slevami, které například nabízejí Karlovy Vary. Bude ale možné na dva pobyty využít jednou slevu od ministerstva a podruhé poukázky města.

Zájemci o státní příspěvek na pobyt bude poukaz zaslán na e-mail. Po jeho vygenerování by si lidé měli rezervovat pobyt. Slevový poukaz bude možné generovat i v jednotlivých lázeňských zařízeních.

Poukaz budou moci využít jen dospělí, kteří platí veřejné pojištění. Vláda na program vyčlenila miliardu korun, za kterou bude moci být vydáno maximálně 250 000 poukazů.

Podobný program Covid - ubytování, ze kterého by hotely mohly dostat 200 až 400 korun na pokoj a noc, plánuje vláda schválit příští týden. Peníze by mohly hotelům pomoci s rozjezdem a překonáním následujících měsíců.

Prezident Svazu léčebných lázní Eduard Bláha novinářům řekl, že lázně zaměřené i v minulosti na tuzemskou klientelu jsou většinou v provozu. "Z největší části jsou zaplněny pacienty pojišťoven a rekondicemi. A co se snad rozjede významně, je lázeňská dovolená podpořená vouchery," uvedl Bláha. I čeští klienti by tak podle něj mohli objevit to, proč do českých lázní míří tolik cizinců.

Například Karlovy Vary ale byly zaměřené z velké části na zahraniční klientelu. Řada hotelů proto ani po konci omezujících opatření neotevřela.

Podle předsedy karlovarské sekce Asociace hotelů a restaurací Jana Kroniky jsou hotely, které otevřely, zatím orientované jen na wellness balíčky a víkendové pobyty. "Chybí nám zatím lázeňství. Postupně hotely uvidí, co bude v září a co bude na podzim, aby mohly otevřít. Jsme rádi že nás vláda podpořila s programem Antivirus a že velké hotely přežijí se zaměstnanci," řekl novinářům.