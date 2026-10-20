Volkswagen svolává přes 70 tisíc elektromobilů. Kvůli vadným bateriím hrozí požár

Německá automobilka Volkswagen svolává po celém světě do servisů přes 70 tisíc elektromobilů kvůli vadným bateriím, které by v mimořádných případech mohly způsobit požár. Informovala o tom v úterý agentura DPA s odvoláním na údaje firmy Volkswagen a Spolkového úřadu pro motorová vozidla (KBA).
Opatření se týká především modelů ID.3, ID.4, ID.7 a ID. Buzz značky VW a modelu Born značky Cupra. Podle koncernu Volkswagen interní kontroly odhalily u některých bateriových článků problémy s kvalitou, jejichž příčinou jsou výrobní chyby u dodavatelů.
"V ojedinělých případech to může vést ke zvýšenému tepelnému namáhání těchto baterií. V extrémních případech může dojít k požáru," uvedla firma.
Podle úřadu KBA zatím nebyly v souvislosti s tímto problémem zaznamenány žádné případy škod na majetku ani újmy na zdraví. Baterie ve svolávaných vozech bude zapotřebí překontrolovat v servisu. Do té doby by majitelé měli tyto elektromobily nabíjet maximálně na 80 procent, napsala agentura DPA.
Minulý měsíc koncern Volkswagen kvůli možným problémům s řízením oznámil svolání několika milionů automobilů, včetně vozů značky Škoda.
Volkswagen se v poslední době potýká s řadou problémů, včetně vysokých nákladů, nadbytečných kapacit, rostoucí čínské konkurence nebo amerických cel. Koncern proto plánuje rozsáhlou restrukturalizaci svých aktivit.
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