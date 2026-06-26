Volkswagen se chystá hromadně propouštět. Zrušit chce až sto tisíc pracovních míst

Šéf německého automobilového koncernu Volkswagen Oliver Blume chce výrazně zesílit propouštění. V příštích letech hodlá celosvětově zrušit až 100 tisíc pracovních míst, což je asi 15 procent současného stavu. V pátek to napsal web listu Manager Magazin. Byl by to dvojnásobek dosud avizovaného počtu propouštěných. Blume podle listu plánuje také snížit investice a koncern zcela přestavět.
Volkswagen se k věci nechtěl podrobně vyjádřit, agentuře DPA ale potvrdil, že zvažuje komplexní transformaci. Součástí koncernu je i Škoda Auto.
Blume by chtěl v příštích pěti letech seškrtat investice asi o 15 procent, takže by se pohybovaly mírně nad 130 miliardami eur (3,2 bilionu korun). Spolu s finančním ředitelem Arnem Antlitzem plánují podle zdrojů Manager Magazinu vyjmout stejnojmennou hlavní značku Volkswagenu a závody na výrobu dílů ze současné struktury koncernu a začlenit je do samostatných subjektů.
Ve střednědobém horizontu má Volkswagen v plánu uzavřít čtyři výrobní závody v Německu. Dotklo by se to závodů v Hannoveru, Cvikově a Emdenu a také závodu sesterské značky Audi v Neckarsulmu. Výroba tam má skončit, jakmile budou postupně vyřazeny modely, které závody v současnosti vyrábějí, píše list.
Pro Volkswagen v současnosti v celém světě pracuje přes 667 tisíc lidí, doma v Německu je to kolem 300 tisíc. Firma už dříve uvedla, že do roku 2030 hodlá v Německu zrušit zhruba 18 procent pracovních míst. Volkswagen je největším výrobcem automobilů v Evropě.
Česká automobilka Škoda Auto, která je součástí koncernu, se v reakci na dotaz k případnému propouštění odkázala na program oznámený před dvěma lety týkající se snižování počtu nepřímých pracovníků, zejména demografickou fluktuací.
Přímých zaměstnanců se program netýká, uvedl na dotaz mluvčí za výrobu a personalistiku Martin Vejdělek. Škoda Auto podle něj už řadu let průběžně řídí počet zaměstnanců, aby udržela potřebnou konkurenceschopnost českých závodů.
„Součástí toho je i program, který jsme komunikovali v roce 2024, v podobě snížení počtu nepřímých zaměstnanců o 15 procent do roku 2028 oproti roku 2024, a to s využitím přirozené demografické fluktuace. Zároveň bude pět procent reinvestováno do nových strategických oblastí. Tento program se netýká přímých zaměstnanců ve výrobě,“ doplnil Vejdělek. Škoda Auto v Česku zaměstnává zhruba 36 500 zaměstnanců, včetně agenturních.
Plán, o němž píše Manager Magazin, by tak šel nad rámec stávajícího programu na zrušení 50 tisíc pracovních míst. Dohoda s odbory z roku 2024 navíc vylučovala uzavírání závodů v Německu v tomto desetiletí.
„Celá skupina, včetně jejích značek a dceřiných společností, musí projít dalekosáhlou změnou,“ vysvětlil agentuře DPA mluvčí společnosti. Plán podle listu projedná dozorčí rada firmy 9. července.
Firemní podniková rada a vlivný německý odborový svaz IG Metall varovaly, že se budou popsaným opatřením bránit. „Pokud by se takové plány uskutečnily, uděláme vše, co je v našich silách, abychom jim zabránili,“ cituje z jejich dnešního společného prohlášení agentura Reuters.
Mohlo by vás zajímat: „Tři basy minerálky.“ Levný elektrický Volkswagen je tu, byli jsme na jeho premiéře
Netrpěliví pumpaři. Schillerová řekla, kdy rozhodne o konci nařizovaných cen
Situace na Blízkém východě se zklidňuje a cena ropy klesá. Dostala se nejníže od doby před zahájením americko-izraelských útoků na Írán koncem února. Ministerstvo financí teď zvažuje, že regulaci cen pohonných hmot ukončí.
ŽIVĚ Noční poplach v Moskvě. Vlny ukrajinských dronů pokračují v útocích hluboko v Rusku
Ukrajina pokračuje v masivní vlně útoků proti Rusku poté, co prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil novou operaci s cílem přimět Moskvu k ukončení války. Starosta Moskvy Sergej Sobjanin informoval o 45 dronech, jež sestřelila protivzdušná obrana. Při útoku byl ale poškozen průmyslový podnik v Novomoskovsku v ruské Tulské oblasti jižně od Moskvy.
Sporná změna pravidel zaměstnávání úředníků prošla Sněmovnou. Opozice se zlobí
Usnadnit výměnu státních úředníků a pravidla jejich zaměstnávání přiblížit zákoníku práce má zákon, který dnes Sněmovna schválila hlasy vládních poslanců. Vládní koalice chce touto normou nahradit zákon o státní službě. Opozice podle očekávání neprosadila zamítnutí zákona, který podle ní politizuje státní správu a loajalitu nadřazuje odbornosti. Neuspěla až na jednu výjimku ani s úpravami normy.
Pavel bude v úterý na Hradě jednat s Klempířem o veřejnoprávních médiích
Prezident Petr Pavel přijme v úterý na Pražském hradě ministra kultury Otu Klempíře (za Motoristy). Jednat budou o veřejnoprávních médiích, avizovaném zákonu o audiovizi nebo situaci v kultuře, uvedl v pátek 26. června na webu odbor komunikace prezidentské kanceláře.
Absolutní teplotní rekord může padnout dřív, než se čekalo. Předpověď vyhlíží 41°C
Absolutní český teplotní rekord, který je ze srpna 2012 a činí 40,4 stupně Celsia, by podle meteorologů mohl být překonán v sobotu i neděli, přičemž maximální naměřená teplota o nadcházejícím víkendu by se mohla přiblížit nebo i překonat 41 stupňů.