Volkswagen na Slovensku zruší tři tisíce míst. Platy zbývajících porostou pomaleji

Slovenská divize německé automobilky Volkswagen loni zvýšila výrobu aut, letos plánuje v rámci zvyšování produktivity snížit zaměstnanost o tři tisíce pracovníků. To by znamenalo pokles pracovních míst asi o pětinu, firma také očekává pomalejší růst mezd. Letošní rok označili zástupci slovenské továrny automobilky za klíčový pro její budoucnost v rámci koncernu.

Nepůjde ale o náhlé propouštění, odchody se mají týkat zejména zaměstnanců, kteří firmu přirozeně opustí. Volkswagen na Slovensku v tomto roce snižuje počet zaměstnanců průběžně. "Měníme v našem závodě směny. Ze čtyřsměnného provozu přecházíme na třísměnný u SUV vozidel a u malých městských vozidel se přechází z dvousměnného na jednosměnný model," uvedla pro Aktuálně.cz mluvčí Volkswagen Slovakia Lucia Kovarovič Makayová.

"Neznamená to propouštění a už vůbec ne hromadné propouštění. Počítáme s přirozenou fluktuací zaměstnanců, které už nebudeme nahrazovat," řekla Makayová. Dodala také, že část zaměstnanců přesunula firma zpět do jiných závodů.

To se týká například pěti set pracovníků z Maďarska, kteří se už vrátili zpět do maďarské továrny. Snížení počtu pracovníků se má dotknout jak kmenových tak agenturních zaměstnanců. Těch chce podle mluvčí firma do budoucna využívat v menším počtu.

Z výrobních linek bratislavské továrny Volkswagenu loni sjelo 408 208 vozů, což proti předchozímu roku představuje nárůst o 12,8 procenta. Slovenský Volkswagen je z hlediska produkce největší ze závodů celkově čtyř automobilek, které v zemi montují vozidla. Slovensko je v přepočtu na obyvatele největším výrobcem aut na světě, automobilový průmysl je hlavním tahounem slovenské ekonomiky.

Záměr koncernu Volkswagen zvýšit do roku 2025 produktivitu svých továren o 30 procent chce slovenská divize automobilky naplnit z větší části již v letošním a v příštím roce.

Loni Volkswagen na Slovensku zaměstnával 14 800 lidí. Vedení slovenské divize Volkswagenu očekává při kolektivním vyjednávání nižší růst platů pracovníků než naposledy. V roce 2017 si odbory i stávkou vymohly zvyšování mezd během půldruhého roku dohromady o zhruba 14 procent.

Volkswagen na Slovensku vyrábí sportovně užitková vozidla a také malé automobily Škoda Citigo, Seat Mii a Volkswagen up!. Loni do výrobního portfolia slovenské továrny Volkswagenu přibyly nový model Audi Q8 a nová generace modelu Volkswagen Touareg.

Volkswagen v předchozích letech masivně investoval do své slovenské továrny, která se v rámci koncernu uchází o výrobu dalšího modelu. Podle Grünberga jednou z několika zvažovaných možností je výroba blíže neupřesněného elektrického modelu.

Obrat slovenské divize Volkswagenu loni stoupl o více než třetinu na 10,4 miliardy eur (266 miliard korun). Její zisk před zdaněním vzrostl o čtvrtinu na 301 milionů eur (7,7 miliardy Kč).

Kromě Volkswagenu mají své továrny na Slovensku také automobilky Jaguar Land Rover, Kia Motors a skupina PSA.