Vodu z vodojemu Odolena Voda není možné používat k pití kvůli nadlimitnímu olovu

Vodu z vodojemu Odolena Voda není možné používat k pití, čtvrteční odběry ukázaly nadlimitní koncentrace olova. Vodojem zásobuje vodou Hoštice, Husinec, Klíčany, Klecany, Máslovice, Odolenou Vodu, Postřižín, Řež, Sedlec, Větrušice, Vodochody a Zdiby. Ohrožení zdraví při náhodné konzumaci nehrozí.
Kvůli velikosti zasažené lokality bude zajištěno náhradní zásobování vodou u prioritních objektů, jako jsou školy, školky a zdravotnická zařízení, informovaly ve čtvrtek Středočeské vodárny na webu. Vodu mohou lidé bez omezení používat k osobní hygieně, úklidu a podobně.
Kvůli dřívějším nálezům, které ukázaly výskyt olova ve vodovodní síti, začaly vodárny kvalitu vody intenzivněji monitorovat. Dřívější výsledky splňovaly normy, dnešní odběry ukázaly nadlimitní koncentrace. „Pitná voda není v souladu s legislativou a není možné ji používat k pití a vaření,“ uvedly vodárny.
Hygienický limit pro olovo v pitné vodě je podle vyhlášky deset mikrogramů na litr, přičemž u dvou z 12 vzorků byl nadlimitní a činil 29,5 a 24,4 mikrogramu na litr.
Podle vodáren je pravděpodobný zdroj kontaminace známý a provozní opatření by další kontaminaci měla zabránit. Bližší informace ke zdroji vodárny neuvedly. Další informace a výsledky rozborů zveřejní na webu a předají hygienikům, obcím a dalším institucím.
Kontaminaci pitné vody řešily Středočeské vodárny letos v březnu v Holubicích u Prahy. Vodu kontaminovaly chemikálie, šlo o výpary z nátěrů při údržbě vodojemu. Obyvatelé si následně stěžovali, že voda zapáchá. Vodárny poskytly cisterny s pitnou vodou. Že by vodu lidé neměli pít, tehdy potvrdili i hygienici. Rozbor ukázal přítomnost nebezpečného xylenu a ethylbenzenu.
Hygienici uvedli, že zdravotní rizika po požití kontaminované vody závisí na koncentraci nebezpečné látky, která byla podle prvotních odběrů vodohospodářské společnosti nízká a zdravotní rizika hrozí pouze při dlouhodobé expozici. Voda byla podle rozborů opět nezávadná zhruba po týdnu.
Sedmkrát vyšší šance na obchod. Firmám s rychlou reakcí pomáhá AI
Na osmdesát zemí včetně Česka vyzvalo v OSN k obnovení svobodné plavby v Perském zálivu
Koalice 80 zemí ve čtvrtek vyzvala v OSN k obnovení svobodné plavby v oblasti Perského zálivu a odsoudila útoky Íránu a jemenských Húsíů, které narušují světovou námořní plavbu. Prohlášení, ke kterému se mimo jiné přidala šéfka diplomacie Evropské unie Kaja Kallasová, přečetl podle agentury AFP bahrajnský ministr zahraničí Abdal Latíf bin Rašíd Zajání. K prohlášení se připojilo i Česko.
Francie pošle vojáky do Saúdské Arábie na ochranu klíčového ropovodu
Francie pošle vojáky do Saúdské Arábie, aby pomohli chránit klíčový přístav Janbu u Rudého moře, kam vede z ropných polí na východě země ropovod Východ-Západ. V rozhovoru pro televizní stanice TF1 a France 2 to ve čtvrtek řekl francouzský prezident Emmanuel Macron.
Izrael se bude dále bránit, nemá jinou možnost, řekl v OSN Netanjahu
Izrael se bude nadále bránit a bude vítězit, protože nemá jinou možnost. Ve čtvrtek to v projevu během všeobecné rozpravy 81. zasedání Valného shromáždění OSN prohlásil izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Ten v projevu mimo jiné zmínil hrozbu, kterou představoval Írán, a také útoky palestinských teroristů na Izrael.
Francie by se podle Macrona mohla stát terčem podobného útoku jako v Lipsku
Francie by se mohla stát terčem pokusu o útok s pomocí dronu naloženého výbušninami, jakému začátkem srpna čelilo letiště Lipsko/Halle, a který Německo připisuje Rusku. V rozhovoru pro televizní stanice TF1 a France 2 to ve čtvrtek řekl francouzský prezident Emmanuel Macron, kterého citovala agentura AFP.
USA budou dále poskytovat klíčové, ale omezenější kapacity NATO
Spojené státy budou nadále poskytovat klíčové, ale zároveň omezenější kapacity Severoatlantické alianci (NATO), zatímco Evropané přebírají větší roli v obraně kontinentu. Agentuře Reuters to ve čtvrtek řekl vrchní velitel aliančních sil v Evropě Alexus Grynkewich. NATO podle něj posiluje sdílení informací a zpravodajství v reakci na hybridní útoky.