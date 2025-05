Vlaky z letiště na hlavní nádraží začnou jezdit v roce 2035, na "Masaryčku" dřív

Vlaky mezi pražským hlavním nádražím a ruzyňským letištěm by měly začít jezdit do roku 2035. Do té doby by mělo být hotové propojení hlavního nádraží na Masarykovo nádraží, odkud by podle současných plánů měla od roku 2030 vést trať z centra metropole na letiště.

Propojení pražského hlavního nádraží s nedalekým Masarykovým nádražím je součástí připravované přestavby pražského železničního uzlu. V ní mají v Praze v budoucnu vzniknout dva železniční tunely o celkové délce 10,6 kilometru s pěti podzemními stanicemi. Dvoupatrová stanice vznikne pod hlavním nádražím, další budou pod zemí na Václavském a Karlově náměstí a v Karlíně a poslední na Florenci, která bude zahloubená jen částečně. Předpokládané náklady projektu v pražském železničním uzlu činí 185 miliard korun. Spojení železničních nádraží v centrální části metropole by tak umožnilo provoz vlaků na letiště přímo z hlavního nádraží. V současnosti na této trase fungují zvláštní autobusové spoje. Správa železnic v současné době pracuje na železničním spojení z centra Prahy na letiště. Stavba trati je tématem, o kterém se hovoří dlouho, termín jejího dokončení se v minulosti několikrát posouval. Aktuálně je podle ministra dopravy Martina Kupky (ODS) v plánu spojení dokončit do roku 2030. Konečná zastávka na ruzyňském letišti | Foto: praha-kladno.cz Projekt je součástí modernizace trati z metropole do Kladna. Tato trať je rozdělená na 11 menších staveb. V letech 2017 až 2020 Správa železnic zrekonstruovala Negrelliho viadukt. Druhým dokončeným úsekem by měla být trasa mezi pražskými Bubny a Výstavištěm, kam by se měly vlaky vrátit 1. srpna. V úseku jsou téměř dokončené všechny estakády, dělníci instalují eskalátory a dokončují práce v interiérech modernizovaného nádraží v Bubnech, na nové zastávce Výstaviště pokládají dlažbu. V současnosti pokračuje také přestavba Masarykova nádraží, před dokončením je modernizace trati mezi stanicemi Kladno a Kladno-Ostrovec. V roce 2022 dále začala přestavba trati mezi stanicemi Kladno a Kladno-Ostrovec. Letos by podle Kupky měla začít stavba úseku mezi Prahou-Ruzyní a Kladnem. V příštím roce by pak Správa železnic měla vypsat tendr na stavbu úseku od Výstaviště do nové podzemní stanice v Dejvicích. Pohled na zastávku Praha-Dlouhá Míle mezi pražskou čtvrtí Ruzyně a letištěm | Foto: praha-kladno.cz