Mattoni si pochvaluje dopravu vody po kolejích, brzy chce vozit i Magnesii z Mnichova

Klikněte pro vstup do galerie. Foto: KMV

V pondělí vyjel 500. vlak Karlovarských minerálních vod. Využití železnice ušetřilo firmě 4,7 milionu kilometrů, které by jinak urazily nákladní automobily.

Kyselka - Karlovarské minerální vody plánují už brzy rozšířit dopravu svých výrobků po železničních kolejích. Zatímco ze svého hlavního závodu v Kyselce u Karlových Varů v pondělí firma vypravila svůj jubilejní 500. vlak, v řádu několika týdnů chce otestovat i dopravu ze stáčírny v Mnichově u Mariánských Lázní, kde vyrábí minerálku Magnesia.

Plány na rozšíření dopravy po kolejích potvrdil on-line deníku Aktuálně.cz mluvčí společnosti Pavel Novák. "V nejbližších týdnech chceme zahájit testování těchto přeprav. Následně, odhadem do konce roku 2018, vše vyhodnotíme a rozhodneme o dalším postupu," řekl Novák.

Podle dřívějších informací chce firma postavit překladiště v železniční stanici Poutnov na trati mezi Mariánskými Lázněmi a Bečovem nad Teplou, oslovila kvůli tomu už i Správu železniční dopravní cesty.

Vlaky vypravené po železniční vlečce ze stáčírny Karlovarských minerálních vod (KMV) v Kyselce na Karlovarsku nahradily za šest let už 11 500 kamionů. Výrobce minerálních vod díky obnově vlečky výrazně snížil dopravu po silnici.

KMV obnovila provoz vlečky v roce 2012. Podle Nováka se objemy zboží přepravené po železnici postupně zvyšují, ze 46,3 milionu litrů v roce 2013 až na 53,7 milionu litrů v roce 2017. V roce 2017 se rozšířila kapacita vlaku z 16 vagonů na 20. Objem železničních přeprav tak nyní činí 19 procent z celkové distribuce KMV v Česku.

Podle údajů KMV železniční doprava ušetřila už téměř 4,7 milionu kilometrů, které by musely ujet kamiony po silnicích. To představuje 4741 tun emisí CO2 nevypuštěných do ovzduší.

"Náš projekt dokazuje, že i rychloobrátkové zboží lze přepravovat rychle a kvalitně po dnes spíše opomíjené železnici. Díky pozitivním zkušenostem s ekologičtější přepravou po železnici připravujeme další projekty na rozšíření železniční přepravy do dalších destinací. Letos testujeme vlakovou přepravu z Kyselky do Prahy. Do konce roku 2018 chceme vše vyhodnotit a rozhodnout o dalším postupu," uvedl Alessandro Pasquale, generální ředitel KMV.

Kromě vagonů s minerálkami trať přes sezonu slouží i pro turistické návštěvníky Kyselky nebo při místních oslavách k mimořádným jízdám parní lokomotivou.

Vlečku obnovil i Prazdroj, míří do Velkých Popovic

Firma však není jediná, kdo zkouší najít ekonomickou cestu k dopravě svého zboží po železnici. Vlečku do svého pivovaru ve Velkých Popovicích letos opravil i Plzeňský Prazdroj. Vlečka vznikla počátkem 20. století, pivovar uvádí, že poslední vlak před obnovou po ní projel v roce 2005.

Historicky se do pivovaru dováželo především uhlí, ječmen, led a bednářské dříví. Nyní po vlečce zatím jezdí jen mimořádné vlaky pro návštěvníky pivovaru, pivovar však do budoucna nezavrhuje ani obnovení přepravy piva po železnici.