Konec hromadných úprků na vlak. Spoje dostanou pevně přidělená nástupiště

Vlaky budou od nového jízdního řádu, který začne platit 13. prosince, odjíždět z pevně přidělených nástupišť. Cestujícím to má usnadnit orientaci na nádražích. Změna se bude týkat i pražského hlavního nádraží, které je nejvytíženější českou stanicí. Výjimkou budou případy, kdy si změnu vyžádá provoz.
Tuto a další změny vzešlé z ankety mezi cestujícími ve čtvrtek představil na tiskové konferenci generální ředitel Správy železnic (SŽ) Tomáš Tóth. Lidé v letní anketě Refreshněte s námi železnici odevzdali 5144 dotazníků.
„Máme k dispozici rozsáhlou a využitelnou zpětnou vazbu, která je navíc vztažená ke konkrétním lokalitám. Některé podněty jsme už vyřešili, u dalších to bude běh na delší trať, ale každopádně můžu garantovat, že žádný nezůstane stranou,“ uvedl Tóth. Podle ministra dopravy Ivana Bednárika (za SPD) se SŽ začala více orientovat na cestující a dopravce a představené kroky povedou ke zvýšení pohodlí na cestách.
Pozitivně lidé hodnotili investice do železnice nebo komfort nových vlaků, jako problém označili pozdní informace o zpožděních, návaznost vlaků a náhradní autobusovou dopravu při výlukách nebo čistotu veřejných toalet.
Při zásadních omezeních bude SŽ nasazovat koordinátory, kteří budou cestujícím na nádražích poskytovat aktuální informace a pomáhat s přestupy na náhradní autobusy. V příštím roce by měli působit zhruba při 20 plánovaných výlukách.
Ve spolupráci s dopravci a organizátory dopravy připravuje SŽ úpravy hlášení a sjednocení informací při výlukách a dalších mimořádnostech. Jednotná podoba hlášení by měla být ve vlacích, na nádražích i v elektronických informačních kanálech. Více mají využívat názvy linek namísto čísel tratí a vlaků.
Další novinkou je zrychlení ohlašování mimořádností, které má urychlit obnovení provozu. Strojvedoucí budou moci v pilotním režimu hlásit menší komplikace přímo do datového systému, se kterým pracují například i hasiči SŽ. Odpadne tak nutnost několika telefonátů a opakovaného popisování stejné události.
„Propojit rozdílné systémy dopravců a organizátorů dopravy není jednoduché, ale společně se Správou železnic hledáme řešení. Je to jeden ze základních pilířů bezpečné, spolehlivé a srozumitelné železnice,“ uvedl výkonný ředitel Svazu osobních železničních dopravců (SVOD Bohemia) Petr Moravec. Včasné předávání informací mezi SŽ a dopravci považuje za nezbytné, aby se informace dostaly včas také k cestujícím.
Informace o mimořádnostech cestující nově naleznou také na WhatsAppu v kanálu Mimořádnosti na železnici. SŽ o provozu informuje pravidelně na síti X a v aplikaci Datel, kterou plánuje zpřehlednit a zjednodušit její ovládání.
SŽ také prověřila stav toalet na nádražích, v anketě totiž získalo 150 stanic z hodnocených 567 nádraží v této oblasti méně než tři hvězdičky z pěti. Někde SŽ provedla drobné opravy a obnovila vybavení, jinde posílila úklid nebo kontroly. Rozsáhlejší úpravy plánuje při rekonstrukcích nádražních budov.
SŽ zároveň navyšuje počet vlastních pracovníků ostrahy a zvažuje využití kamerových systému s umělou inteligencí. „Ostrahu bude nově ve výrazně větší míře zajišťovat Ochranná služba SŽ, která na vybraných místech nahradí externí bezpečnostní agentury. Cílem změny je získat kvalitnější službu za méně peněz,“ dodal Tóth. V blízké době plánuje SŽ zvýšit počet těchto pracovníků ze stávajících 60 na 120.
Anketu mezi cestujícími, kterou SŽ připravila bez externí agentury, plánuje organizace v budoucnu opakovat. „My SŽ významně proměňujeme, snažíme se sbírat podněty ze strany dopravců, cestující veřejnosti a více se přiblížit skutečným potřebám uživatelů železnice,“ dodal Tóth, který převzal vedení organizace letos v únoru.
Bednárik ocenil, že je nyní SŽ otevřenější a více komunikuje s médii a daří se jí zároveň snižovat náklady. Respondenti podle ministra navrhovali zlepšení, která lze realizovat jen změnou přístupu bez dalších nákladů a mohou přilákat více cestujících na železnici. SŽ náklady na nová opatření nevyčíslila, některá jsou podle generálního ředitele součástí jiných investic a další změny náklady navíc ani nevyžadují.
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