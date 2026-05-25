Vládní poslanci chtějí rozšířit okruh lidí, kteří nemusí hradit poplatek pro ČT a ČRo

Televizní a rozhlasový poplatek by neměli platit domácnosti seniorů nad 75 let nebo podnikatelé a firmy do 50 zaměstnanců místo nynějších 24 pracovníků. Rozšíření osvobození od poplatku navrhla v novele skupina koaličních poslanců v čele s místopředsedou Sněmovny Patrikem Nacherem (ANO).
Česká televize (ČT) a Český rozhlas (ČRo) by přišly podle odhadu předkladatelů o stamiliony korun. Podle někdejšího ministra kultury Martina Baxy (ODS) jde o další úder proti nezávislým médiím veřejné služby. Vláda zároveň plánuje převést financování ČT a ČRo z poplatkového systému pod státní rozpočet.
„Věk 75 let byl zvolen s ohledem na skutečnost, že se jedná o věkovou skupinu fyzických osob vykazující zvýšenou míru zdravotní, sociální a ekonomické zranitelnosti,“ napsali autoři novely v důvodové zprávě. Zákon by na druhou stranu těmto seniorům umožnil nadále dobrovolně televizní a rozhlasový poplatek hradit tím, že by se z evidence neodhlásili.
Osvobození od hrazení rozhlasového a televizního poplatku by se podle novely nově týkalo držitelů průkazů osob se zdravotním postižením TP, ZTP a ZTP/P a nezaopatřených dětí. „Cílem tohoto opatření je zohlednit sociální a životní situaci těchto skupin obyvatel a snížit jejich finanční zatížení,“ stojí ve zdůvodnění.
Baxa upozornil na sociální síti X na to, že stamilionový výpadek příjmů by měl nastat z měsíce na měsíc. „Budeme tomu ostře bránit, tahle věc je úplný opak vládních slibů o důležitosti veřejnoprávních médií,“ napsal.
Televizní poplatek loni vzrostl ze 135 na 150 korun měsíčně, rozhlasový poplatek ze 45 na 55 korun. Příjmy z poplatků jsou letos u ČT naplánované na 6,7 miliardy korun a u ČRo na téměř 2,5 miliardy.
Koaliční novela by podle předkladatelů neměla způsobit dvojici veřejnoprávních médií větší výpadek příjmů, než činil jejich nárůst loňským zvýšením poplatků a rozšířením okruhu poplatníků. Změna nepředstavuje vážný zásah do stability financování veřejné služby provozovatelů ze zákona, uvádí zdůvodnění.
Vláda zároveň plánuje převést financování ČT a ČRo z poplatkového systému pod státní rozpočet. Návrhem zákona o médiích veřejné služby, k němuž dostalo ministerstvo kultury k vypořádání více než 300 připomínek, by se dnes měla zabývat koaliční rada. ČT by měla příští rok hospodařit podle záměru s 5,74 miliardy korun, letos má 8,5 miliardy korun. ČRo by měl od státu získat 2,07 miliardy korun, tedy o 400 milionů méně než letos z poplatků.
Návrh kritizují odborníci, opozice i vedení obou médií. Mluví o zestátnění a omezení nezávislosti i dalším zadlužování státu. Pracovníci ČT a ČRo vstoupili v dubnu do stávkové pohotovosti a žádají vládu, aby od plánu ustoupila.
