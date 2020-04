Dlouhý: Plán uvolňování může být diskriminační. Urychleme návrat do normálu, žádá

Vládní harmonogram uvolňování opatření proti novému koronaviru může být diskriminační pro velkou část podnikatelů, uvolňování by mělo být rychlejší. Podpora, zejména program Antivirus, by měla platit déle. Na úterní tiskové konferenci to řekl prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý. Epidemiologové radí počkat s uvolňováním týden, až se plně projeví výsledky šíření koronaviru po Velikonocích.

Hospodářská komora a partnerské organizace jednaly podle Dlouhého s epidemiologickým týmem ministerstva zdravotnictví. "Epidemiologové vnímají naši pozici," řekl Dlouhý. Jsou připraveni vést diskuse o urychlení obnovy provozů i otevření hranic, dodal. Obě strany se budou pravidelně setkávat. Související Koronavirus jako pracovní úraz či nemoc z povolání. Firmám pomůže málo známá pojistka Otevření gastronomických zařízení na konci května nebo začátkem června by mohlo být likvidační pro mnoho z nich. V případě příznivé epidemiologické situace by se podle prezidenta Asociace hotelů a restaurací Václava Stárka mohly zahrádky otevřít už na konci dubna. Vládní harmonogram s tím počítá od 25. května. "Druhá fáze upraveného režimu by měla být ukončena nejpozději do srpna. A v této fázi už by neměla vláda omezovat otevírací dobu provozoven," řekl Stárek. Otevřít by se podle Stárka měla také otázka zprovoznění ubytovacích služeb. Fungovat by mohly začít v květnu alespoň malá ubytovací zařízení s kapacitou od pěti pokojů, uvedl. Vládní harmonogram by mohl fatálně zasáhnout podle předsedy českého výboru Asociace nákupních center Jana Kubíčka asi třetinu obchodů. Velmi poškozeni budou především prodejci oblečení a obuvi, které opatření připraví o prodej jarních kolekcí. Současný plán by mohl také výrazně poškodit knižní trh.