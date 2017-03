Vladimír Železný se vrací. Nová zpravodajská televize se přidá k Mňam a Mňau TV

před 1 hodinou

Nová zpravodajská televize Z24 začne vysílat ještě letos. Provozovat ji bude Pál Milkovics, majitel Mňam a Mňau TV. Spolumajitelem je i Vladimír Železný, který se tím vrací do mediálního byznysu. Firma chystá i další televizní kanály - Kutil TV, MUDr TV a teleshoppingovou Trhák TV.

Praha - Ještě před začátkem léta by měla v Česku začít vysílat nová zpravodajská televizní stanice Z24. Nabídne nepřetržité zpravodajství a chce konkurovat ČT24. Provozovat ji bude Pálem Milkovicsem, šéf televizních kanálů Mňam a Mňau TV zaměřených na vaření a zvířata.

Spolumajitelem je i Vladimír Železný, bývalý ředitel a spoluvlastník televize Nova. Tu vedl mezi lety 1993 a 2003, poté se věnoval politické kariéře - byl například senátorem za Znojmo nebo europoslancem. Nyní se tak vrací do mediálního byznysu. Naposledy šéfoval v roce 2013 několik měsíců TV Barrandov, předtím investoval do TV Pohoda, odkud ale v témže roce odešel.

Pál Milkovics (38 let) Vystudovaný právník z Maďarska pracoval jako reportér tamní televize TV2, později se stal šéfredaktorem RTL Group v Maďarsku. V roce 2002 založil vlastní televizní produkci, kterou v roce 2010 prodal. Spoluzaložil i další společnosti, mimo jiné mediální skupinu IEM, která působila ve střední Evropě. S Mňam TV v Česku začal v roce 2014.

Do nové stanice Z24 chtějí majitelé jen letos investovat mezi 60 a 80 miliony korun. Dostupná by měla být všude. "Chceme mít pro tento kanál co nejširší pokrytí, což by mělo zahrnout i terestrické digitální vysílání (DVB-T)," říká Pál Milkovics.

Mediální analytik Filip Rožánek ale nové zpravodajské stanici nedává velké naděje. "Plnohodnotné nepřetržité zpravodajství je jeden z nejnáročnějších projektů vůbec. Myslím, že o klasickou televizi s breaking news ani nepůjde. Bude to spíš nějaká lowcostová varianta," domnívá se Rožánek. Jak stanice bude vypadat a jaké novináře do ní Železný s Milkovicsem dostali, oznámí v příštím týdnu.

Zatím v Česku funguje jen jediná kontinuální zpravodajská stanice -od roku 2005 vysílá ČT24 České televize. Konkurovat jí chtěla stanice Z1, kterou vlastnila finanční skupina J&T. V roce 2011 ale po třech letech vysílání skončila, protože nevydělávala.

Milkovics sází na to, že zpravodajství je nyní méně nákladné než v době, kdy začínala Z1. "Živé vysílání je nyní o polovinu levnější. Nepotřebujete nikam posílat přenosové vozy, můžete využít sociální sítě," popisuje.

Začátek vysílání stanice oznámil už loni v létě, ale nakonec se start nového kanálu posunul na letošek. "Vždycky je rozdíl mezi plány a realitou a já jsem častokrát více ambiciózní, než je pravděpodobně reálné. Navíc minulý rok byl pro nás byznysově celkem těžký. Nikdy to není stoprocentní, nicméně tentokrát opravdu začneme na 99 procent vysílat," uvádí.

Těžký rok Milkovicsovi způsobila nezdařená noční show Leoše Mareše, která se měla vysílat v roce 2015 na Mňam TV. Ještě před premiérou ale pořad po dohodě mezi oběma stanicemi přešel na Primu, na Mňam TV byl vysílán jen v reprízách. Po neshodách ale skončilo i vysílání na Primě a Milkovicsovi zbyl několikamilionový dluh.

Kvůli zkrachovalému projektu loni začali z jeho firmy CE Media, jež vlastnila Mňam a Mňau TV, postupně odcházet akcionáři i zaměstnanci. Vzniklý dluh 10 milionů korun se Milkovicsovi podařilo zaplatit i díky tomu, že se společníkem prodali další svá podnikání. Nakonec je neúspěch spolu s provozem Mňam a Mňau TV loni stál až 30 milionů korun. Dosud jsou ale oba kanály ztrátové, v černých číslech by mohly skončit na konci letošního roku.

Loni na podzim koupil stanice nový majitel - akciová společnost S&P Broadcasting, kterou Milkovics spoluzaložil a je v ní ředitelem. Důvěru nových vlastníků si ale musel získat. "Nestalo se to tak, že bych zvedl telefon a řekl, prosím, dejte nám peníze. Museli jsme je přesvědčit svým plánem," líčí.

Nyní Milkovics připravuje tři další kanály, které chce spustit ještě letos. Kutil TV, MUDr TV a teleshoppingová Trhák TV budou stát 50 milionů korun. Investice by se firmě měla vrátit příští rok.

Mňau TV využívá ze třetiny obsah, který vytvoří sami diváci. Každý kanál plánuje mít vlastní časopis, který bude zdarma zasílán předplatitelům. Jako první vyjde měsíčník Mňam - údajně si ho předplatilo už 10 tisíc lidí.

autor: Simona Janíková

Související články