Vláda vyčlenila krajům na mzdy řidičů 420 milionů Kč z rozpočtové rezervy

AKTUALIZOVÁNO před 6 minutami

Premiér Bohuslav Sobotka přišel ve středu s návrhem, podle kterého vláda vyhradí maximálně 420 milionů korun z rozpočtové rezervy na pomoc krajům v souvislosti se zvýšením mezd řidičů linkových autobusů. O formě bude premiér s kraji jednat. Částka by podle Sobotky měla kompenzovat krajům zhruba polovinu letošních nákladů spojených s navýšením platů, které vychází z loňského nařízení vlády.

Praha - Vláda ve středu vyhradila maximálně 420 milionů korun z rozpočtové rezervy na pomoc krajům v souvislosti se zvýšením mezd řidičů linkových autobusů, uvedl na twitteru premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). O formě chce s kraji jednat. Návrh, se kterým ve středu přišel Sobotka, počítal s tím, že peníze rozdělí mezi regiony ministerstvo dopravy, pokud prokážou jejich oprávněné využití na mzdy řidičů.

S plánem souhlasili lidovci, ministr financí Andrej Babiš (ANO) se postavil proti. Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula řekl, že čtvrteční stávce řidičů tento krok vlády nezabrání.

Řidiči linkových autobusů naplánovali na čtvrtek kvůli mzdám celostátní stávku. Nakonec postihne zřejmě pět krajů, ale ve větším rozsahu pouze Jihomoravský. Středula po rozhodnutí vlády o vyhrazení peněz na mzdy řidičů potvrdil, že stávka se konat bude. "Slib je jedna věc, realita druhá," řekl v České televizi. "My jsme nechtěli stávku, ale situace je už taková, že stávka zítra (ve čtvrtek) proběhne," dodal.

Schválená částka by podle Sobotky měla kompenzovat krajům zhruba polovinu letošních nákladů spojených s navýšením platů, které vychází z loňského nařízení vlády. S konkrétní podobou podmínek pro rozdělení peněz by měl podle Sobotky přijít do konce dubna ministr dopravy Dan Ťok (za ANO). Ten návrh označil za nefunkční a v krátkém čase neproveditelný.

Babiš ČTK sdělil, že s návrhem nesouhlasil. "Kraje mají celkem meziročně navíc o 10,8 miliardy Kč. Peníze pro řidiče mají schválené ve svých rozpočtech. 400 milionů korun státní rozpočtové rezervy jsem počítal použít na platy učitelů v regionálním školství," napsal v textové zprávě.

Ťok dříve navrhoval, aby do krajů putovaly na opravy silnic nižších tříd čtyři miliardy korun, z toho 2,5 miliardy ze Státního fondu dopravní infrastruktury a 1,5 miliardy z rozpočtové rezervy. Po vleklých sporech s ČSSD kabinet koncem února z rezervy uvolnil půl miliardy. Rozhodnutí kritizovala šéfka Asociace krajů Jana Vildumetzová (ANO), podle níž mohly kraje miliardu navíc vynaložit právě na platy řidičů.

Sobotka ve středu řekl, že se svým návrhem přišel, protože žádný nenabídli Ťok ani ministr financí Andrej Babiš (ANO). Kabinet podle něj nemůže krajům zaplatit celou zhruba miliardovou částku, protože má i jiné výdaje. Podle Babiše by měla vláda dát raději víc peněz na opravy silnic, pokud má pocit, že chce krajům přispět. "Peníze na platy řidičů mají kraje zajištěné a schválené," uvedl.

Podobně jako Sobotka se vyjádřil i vicepremiér Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL). "Ten původní návrh ministerstev dopravy a financí vůbec nekoresponduje s dlouhodobou strategií ministerstva financí, které říká, že si jednotlivé resorty mají najít rezervy ve svých vlastních kapitolách," uvedl.

Kraje by podle Babišovy rétoriky měly hospodařit jako firmy a peníze si najít samy, řekl Bělobrádek novinářům během středečního jednání kabinetu.

autor: ČTK