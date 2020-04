Vláda schválila odklad nájmů podnikatelům. Úlevy na bydlení umožní i jinde v Evropě

Vláda ve středu schválila další úlevu pro podnikatele, kteří museli v souvislosti s nouzovým stavem uzavřít svůj provoz. Tito lidé budou moci požádat o odklad nájemného.

Vláda umožní podnikatelům, živnostníkům a firmám odklad nájmu od 12. března do 30. června, pokud jim znemožnila činnost svým nařízením proti šíření nemoci Covid-19. Jinými slovy jde tedy o ty, kteří byli nuceni uzavřít své provozovny. Dlužné nájemné bude podle ministra průmyslu Karla Havlíčka (ANO) následně možné rozložit do dvou let.

Podle Havlíčka vycházelo ministerstvo z německého modelu, který toto taktéž umožňuje. "Firmy, které v Německu prokazatelně doloží, že se dostaly do neschopnosti splácet vlivem koronaviru, mohou v Německu svého pronajímatele požádat o odložení nájemného na tři měsíce," prohlásil v pondělí Havlíček, který návrh zákona o odkladu nájemného připravoval spolu s ministryní spravedlnosti Marií Benešovou (ANO).

V případě Německa musí být odložené nájemné taktéž splaceno do dvou let, tedy do června 2022, jak informoval server The Financial Times.

Zákon, jejž vláda ve středu schválila, sice uleví nájemníkům, na druhé straně ale zatíží vlastníky nemovitostí. Ti často mají smlouvy s financujícími bankami, kterým musí splácet úvěry. Navíc pokud by lidem prominuli nájemné, smlouvu s bankou by tím porušili. Podle některých odborníků by tak lepším řešením byla kompenzace nájemného ze strany státu.

K částečné kompenzaci přistoupilo kvůli ekonomické krizi vyvolané pandemií například Švédsko. Severská země přijala model, kdy 25 procent komerčních nájmů platí stát, 25 procent musí slevit majitelé nemovitostí a zbývajících 50 procent stále připadá na bedra podnikatelů.

Například firmy v Dánsku pak mohou být odškodněny za doložitelné fixní náklady včetně úroků nebo právě třeba nájemného podle toho, jak velký pokles příjmů je postihl. V případě, že se příjmy propadly o 80 až 100 procent, vláda bude fixní náklady kompenzovat z 80 procent.

Nespokojenost na obou stranách

Stoprocentní spokojenost s postojem státu neplatí ani na straně některých zástupců podnikatelů a firem. Ti požadují zrušení nájmu po dobu nouzového stavu, nikoliv pouze dočasné odložení. Žádají také o odpuštění nájemného v prostorách patřících státu nebo jiným veřejným institucím.

S tím souhlasí i prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza, který by rád, aby se stát k situaci postavil stejně jako vedení některých měst v Česku. Například Kutná Hora promine podnikatelům, kteří mají pronajaté městské prostory nebo pozemky, nájem za tři měsíce. Pražský magistrát zase nebude nájemcům prostor patřících městu účtovat úroky z prodlení nájemného. Některé městské části nájem zcela odpouští.

Podle Prouzy by měl stát prostřednictvím svých firem nájmy odpustit na dobu krizového stavu plus ještě další měsíc, než začnou lidé opět nakupovat.

"Pokud chce stát firmy zachránit, je mnohem levnější odpustit nájem, aby mohl obchod po ukončení opatření otevřít," uvedl Prouza v úterý pro Hospodářské noviny. V opačném případě podle něj hrozí, že bude stát platit mnohem více na různých dávkách, například podpoře v nezaměstnanosti, a při hledání nových nájemců.

V Moravskoslezském a Olomouckém kraji zase ulehčila situaci svým nájemníkům komerčních prostor společnost Residomo. Ta například za splnění určitých podmínek poskytne slevu z nájmu až do výše 50 procent z čistého nájemného.