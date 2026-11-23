Vláda v pondělí prodloužila opatření proti vysokým cenám pohonných hmot do konce letošního roku. Stát tak bude nadále denně stanovovat cenové stropy na naftu i benzin, v platnosti zůstává také snížená spotřební daň na naftu a zastropování marže obchodníků.
Na síti X to uvedla ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Opatření platí od 1. října. Vláda je zavedla kvůli prudkému zdražování paliv na trhu v důsledku další eskalace na Blízkém východě.
Stejně jako na jaře ministerstvo financí od začátku října denně stanovuje maximální ceny benzinu i nafty, které odvozuje od cenového průměru na burze a také z regulované marže obchodníků ve výši 2,50 korun za litr paliva. Spolu s tím stát snížil spotřební daň na naftu z původních 9,95 koruny na 8,011 Kč za litr. U benzinu zůstala daň beze změn.
Podle Schillerové se regulace dosud vyplácí. "Opatření se osvědčilo a má silný protiinflační efekt," uvedla.
Opatření měla původně platit do konce října. Ceny pohonných hmot ovšem během té doby neklesly, kabinet proto rozhodl o pokračování regulace i v listopadu.
Během tohoto měsíce sice paliva začala postupně zlevňovat, ceny však stále zůstávají výrazně nad úrovní před začátkem konfliktu na Blízkém východě. Vláda proto v pondělí opatření opět prodloužila o další měsíc. Platit tak budou minimálně do konce letoška.
V první den regulace byl cenový strop na naftu 48,72 koruny za litr, v pondělí je nejvyšší přípustná cena nafty stanovena na 44,53 koruny za litr. Benzin se na začátku října mohl prodávat za maximálně 46,14 koruny za litr, nyní je jeho nejvyšší povolená cena 39,47 koruny za litr.
Pohonné hmoty letos zdražují v důsledku konfliktu na Blízkém východě, který vypukl po amerických a izraelských úderech na Írán na konci února. Teherán v reakci na údery zablokoval Hormuzský průliv, který je klíčovou cestou pro dopravu ropy i dalších surovin z Perského zálivu.
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