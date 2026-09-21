Babišova vláda zavádí mimořádnou daň. Kvůli krizi přidá i další „osvědčené“ opatření

Vláda obnoví od 1. října regulaci cen pohonných hmot. Stejně jako na jaře bude ministerstvo financí denně stanovovat maximální ceny benzinu i nafty, které bude odvozovat od cenového průměru na burze a také z regulované marže obchodníků ve výši 2,50 Kč za litr paliva. Kabinet reaguje na krizi globálního trhu s ropou.
Spolu s tím stát také sníží spotřební daň na naftu, její úroveň klesne z původních 9,95 Kč na 8,011 Kč za litr. U benzinu zůstane daň beze změn. V pondělí o tom rozhodla vláda, informovalo v tiskové zprávě ministerstvo financí. Schválená opatření budou platit zatím do konce října.
„Od 1. října obnovujeme osvědčenou regulaci cen pohonných hmot a zároveň na měsíc snižujeme spotřební daň z nafty na evropské minimum. Toto opatření bude působit výrazně protiinflačně, uleví firmám i domácnostem a udrží ceny paliv v ČR na nejpříznivějších úrovních v EU,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová (ANO).
Mimořádná daň na rafinerie
Vláda rovněž uvalila mimořádnou daň na rafinerie, uplatňovat ji bude v letošním a příštím roce. Zdaňovat se bude zvýšená marže proti roku 2025. Vláda zavedením sektorové daně reaguje na nárůst rafinerských marží v důsledku narušení globálního trhu s ropou.
Výnos daně pomůže kompenzovat náklady opatření, kterými se vláda snaží reagovat na zdražování pohonných hmot, uvedlo v pondělí v tiskové zprávě ministerstvo financí.
Daň se bude vztahovat na firmy, jejichž celkové příjmy dosahují alespoň dvou miliard korun ročně a současně mají příjmy z rafinérské činnosti alespoň ve výši 50 milionů korun ročně.
Ministerstvo financí podle vyjádření na webu předpokládá, že fakticky půjde o jednoho poplatníka. Jediné dvě rafinerie v ČR - v Litvínově a Kralupech nad Vltavou - totiž vlastní společnost Orlen Unipetrol. Její vyjádření nadále zjišťuje.
„Zákon nicméně není napsán pro konkrétní společnost. Stanovuje obecné podmínky a bude se vztahovat na každý současný nebo budoucí subjekt, který je splní. Konečné posouzení bude vycházet z konkrétních účetních údajů jednotlivých daňových subjektů,“ zdůraznilo ministerstvo.
Kabinet zavedením sektorové daně reaguje na nárůst rafinerských marží v důsledku narušení globálního trhu s ropou. Výnos daně pomůže kompenzovat náklady opatření, kterými se vláda snaží reagovat na zdražování pohonných hmot.
Daň bude činit 50 procent z nárůstu hrubé marže oproti roku 2025. Podle ministerstva financí se vláda inspirovala podobnou daní uplatňovanou v Polsku. Inkaso daně za příjmy rafinerií uskutečněné v letošním roce by podle ministerstva mělo být zhruba 5,5 miliardy korun.
Vládní opatření vychází z podobné logiky jako daň z neočekávaných zisků (windfall tax), kterou stát v letech 2023 až 2025 uplatňoval zejména na energetické společnosti v reakci na prudké zdražení energií.
Schillerová v pondělí uvedla, že se nyní zdaňuje část rafinerské marže, která nevznikla díky vyšší efektivitě nebo investicím, ale v důsledku bezprecedentní situace na světových trzích.
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