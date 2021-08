ŘSD se přemění na státní podnik, schválila vláda. Havlíček slibuje rychlejší výstavbu

Vláda v pondělí schválila záměr na transformaci Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) na novou státní organizaci Správu dálnic a silnic. Bude fungovat po vzoru Správy železnic. Uvedl to ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO). Ministerstvo dopravy si od přeměny slibuje zrychlení a zefektivnění silniční výstavby.

"Věcný záměr zákona o transformaci Ředitelství silnic a dálnic na státní podnik právě schválen vládou. Důležitý krok pro udržení enormního tempa výstavby dálnic, silnic nebo obchvatů. Jen letos počítáme s výdaji do dálniční a silniční infrastruktury přes 62 miliard korun," uvedl v pondělí Havlíček na Twitteru.

Ministerstvo by nyní mělo do konce září připravit návrh zákona, který by legislativně novou státní organizaci ustanovil.

Podle resortu dopravy to pro stát zefektivní řízení přípravy a staveb dopravní infrastruktury a zjednoduší spolupráci i soukromým dodavatelům. Současné státní příspěvkové organizaci by to mělo umožnit rozsáhlé organizační i personální změny.

V současnosti se ŘSD musí řídit Nařízením o platových poměrech, což podle úřadu neumožňuje adekvátní odměňování klíčových zaměstnanců a expertů. Podle ministerstva nová forma řízení umožní nové organizaci lépe získávat vlastní odborníky a zároveň si je dlouhodobě udržet. Dosud ŘSD například pro speciální stavby využívalo převážně externí pracovníky.

O transformaci ŘSD se hovoří řadu let. Stát nejprve zvažoval založení akciové společnosti, nyní se přiklonil k variantě státní organizace. Připravovaná transformace ŘSD na státní podnik bude navazovat na legislativní změny k dopravní výstavbě. Nový stavební zákon a také novela zákona a také takzvaný liniový zákon by měly výrazně zrychlit přípravu projektů.