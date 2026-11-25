Vláda bude zřejmě moci v případě dalšího prudkého zdražování elektřiny regulovat její ceny pro odběratele a případně stanovit horní hranici příjmů jejích výrobců. Počítá s tím novela energetického zákona, kterou dnes v prvním čtení podpořila sněmovna.
Odvod části těchto příjmů by následně vláda mohla použít pro pokrytí nákladů státu při řešení energetické krize. Nejde zatím o automatické zavedení regulace.
Dva opoziční kluby, TOP 09 a ODS, vetovaly návrh na schválení předlohy již v prvním čtení. Nyní ji tedy projedná hospodářský výbor.
Stát by v případě vysokých cen mohl vybrat od producentů elektřiny až 90 procent jejich nadměrných příjmů nad stanovený cenový strop. Zbylých deset procent pak podle důvodové zprávy zajistí tržní motivaci výrobců elektřiny dál nabízet výrobu v hodinách se zvýšenou poptávkou.
Vláda bude moci například stanovit koeficient cenového stropu pro jednotlivé způsoby výroby elektřiny. Bude přitom zohledňovat vývoj cen komodit, inflace nebo provozních nákladů.
Elegantní nástroj
„Jedná se o zákon, který může sloužit jakékoli příští vládě,“ zdůraznil před poslanci předkládající ministr průmyslu Karel Havlíček (ANO). Popsal novelu jako elegantní nástroj, který pomůže snížit ceny, pomůže zaplatit snížení cen a bude férový, i jako zákon pro občany, živnostníky a firmy.
Havlíček také uvedl, že se jeho spolupracovníci snažili jednat s opozicí a zákon jí vysvětlit. Někteří opoziční poslanci si ale stěžovali na to, že s nimi zástupci ministerstva jednali až dnes odpoledne.
Vláda navrhovala, aby sněmovna předlohu schválila zrychleně již v prvním čtení. To ale vetovaly opoziční kluby ODS a TOP 09. Předseda klubu TOP 09 Jan Jakob ale řekl, že návrh blokovat nechce a nebude ani vetovat návrhy na zkrácení lhůty.
Veto vysvětlil například tím, že poslanci zvažují pozměňovací návrhy například ve smyslu zkrácení doby, po kterou má vládou navrhované opatření platit. Sněmovna však zkrátila lhůtu mezi prvním a druhým čtením na 15 dní. Druhé čtení by se tak mohlo uskutečnit na řádné schůzi od poloviny prosince.
Kde na to vláda vezme?
Bývalý ministr průmyslu Lukáš Vlček (STAN) uvedl, že neví, kde ve státním rozpočtu s navrhovaným schodkem 386 miliard najde rezervu, ze které bude stát opatření financovat.
„Chybí mi tam prostě ten patřičný polštář," řekl. Domnívá se však, že zákon není špatně napsaný. Gabriela Svárovská (Zelení, za Piráty) řekla, že by chtěla projednávaný návrh využít k debatě o trvalém zdanění nadměrných zisků.
Energie zdražují od letošního jara v důsledku konfliktu na Blízkém východě. Plyn a elektřina od března zdražily o desítky procent. Růst cen postupně promítají do svých ceníků i tuzemští dodavatelé. Návrh má vládě umožnit v mimořádné situaci na trhu přispět ze státního rozpočtu na část nákladů energetických sítí.
Odvod z nadměrných příjmů výrobců zavedla už během energetické krize v roce 2023 vláda Petra Fialy (ODS). Tehdejší pravidla ale byla navázána na energetickou krizi v letech 2022 a 2023 a představovala dočasné řešení. Nynější novela je nahradí trvalým zákonným rámcem, který stanoví postup pro případ dalších mimořádných výkyvů na trhu. Novela automaticky nezavádí cenové stropy ani nespouští odvody.
Energetické firmy už přede dvěma týdny avizovaly, že jsou připraveny s vládou o nových pravidlech jednat. Svaz energetiky ČR v této souvislosti uvedl, že rozumí snaze státu být připraven na krizové situace spojené s vysokými cenami energií, zároveň ale předpokládá, že nová pravidla nenaruší fungování a předvídatelnost tržních mechanismů a také bezpečnost dodávek energií.
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