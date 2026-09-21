Vláda bude řešit opatření proti růstu cen pohonných hmot i jejich načasování

Opatření ke snížení cen pohonných hmot pomohou podnikatelům a zemědělské prvovýrobě, vláda bude řešit termíny jejich zavedení, řekl v pondělí ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD) novinářům při příchodu na jednání vlády.
Zmínil kompenzace spuštěné Evropskou komisí, které mohou krýt meziroční nárůst výdajů zemědělců na pohonné hmoty až ze 70 procent. Ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD) uvedl, že v podkladech pro jednání kabinetu návrh opatření nebyl, čeká tak, s čím konkrétně vicepremiér Karel Havlíček (ANO) přijde.
Nemyslí si, že by pomohlo pouze snížení spotřební daně. Věc je podle něj třeba koordinovat se sousedními zeměmi. Upozornil na propojení s celkovým růstem cen energií.
"Veškeré nástroje, které pomohou ke snížení ceny pohonných hmot, podpořím," uvedla ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová (za ANO).
Havlíček v neděli uvedl, že vláda už opatření proti vysokým cenám pohonných hmot má. Konkrétní kroky chce oznámit po pondělním jednání kabinetu. Nafta i benzin v posledních týdnech prudce zdražují kvůli další eskalaci konfliktu na Blízkém východě i nedostatečným kapacitám rafinérií.
Opatření kvůli drahým palivům už začaly přijímat i některé okolní země. Například německá vládní koalice se v pátek podle agentury DPA v zásadě dohodla, že opatření by měla zahrnovat snížení daní z benzinu a nafty o 17 centů (zhruba čtyři koruny) na litr a zavedení cenových stropů. O regulaci cen paliv rozhodlo v posledních dnech například také Maďarsko, Chorvatsko či Slovinsko.
Litr nejprodávanějšího benzinu Natural 95 podle údajů společnosti CCS ve čtvrtek stál průměrně 45,55 koruny, litr dieselu už byl za 49,13 koruny. Ceny benzinu jsou tak nyní nejvyšší od léta 2022, u nafty od března 2022.
V meziročním srovnání je nyní benzin asi o deset korun na litru dražší než před rokem, za naftu tehdy motoristé platili o zhruba 15 korun méně. Dosud nejvyšší ceny evidovala CCS u benzinu 23. června 2022, kdy byl litr za 47,97 koruny, a u nafty 13. března 2022, tehdy stál jeden litr 49,57 korun.
Česko kvůli vysokým cenám pohonných hmot letos už jednou přistoupilo k jejich regulaci, která trvala od dubna do poloviny července. Ministerstvo financí stanovilo maximální možnou marži prodejců a zároveň denně určovalo stropy koncových cen. U nafty zároveň snížilo spotřební daň. Podle ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) úleva na spotřební dani způsobila státnímu rozpočtu výpadek příjmů zhruba miliardu korun měsíčně.
Mohlo by vás také zajímat: Just z Moskvy: Mobilizace je připravená. Kreml chystá po volbách drsný krok
Putin udělal historickou změnu. „Režim je nervózní,“ říká expert. Bude mobilizace?
Ruské parlamentní volby potvrdily očekávaný scénář. Vládní strana Jednotné Rusko získala absolutní i ústavní většinu s 355 mandáty. V pořadu Spotlight to analyzoval Pavel Havlíček z Asociace pro mezinárodní otázky. Podle něj byl výsledek tohoto „kvazi-politického rituálu“ od začátku předem daný. Upozorňuje ale na některé pozoruhodné detaily – došlo například na historickou změnu.
Letadla už byla ve vzduchu. USA kvůli banální chybě málem rozpoutaly válku s Čínou
Ozbrojení vojáci se připravovali do akce a vojenská letadla už byla ve vzduchu. Americká armáda se letos na jaře chystala zasáhnout proti čínské lodi, která měla podle zpravodajských informací převážet materiál pro výrobu jaderných zbraní. Krátce před zahájením operace se však ukázalo, že šlo o falešný poplach způsobený chybou umělé inteligence.
Potěšil mě sparťan na radaru, říká Šenkeřík. Vypíchl i parádu v Olomouci
„Vyzdvihl bych nádherný gól ekvádorského útočníka Johna Mercada proti Olomouci. Krásně si míč sekl, když naznačil, že půjde do kličky, a obránce roztočil. A pak to trefil náramně. Takové góly chceme vidět,“ říká bývalý útočník a dvojnásobný český mistr Zdeněk Šenkeřík v pravidelném komentáři pro Aktuálně.cz k dění ve fotbalové lize.
Trumpovi agenti postřelili kurýra a odvezli ho z nemocnice. „Chtějí se zbavit svědků,“ protestují kritici
Rozhořčení a protesty proti tvrdým postupům protiimigračního úřadu ICE vyvolal v texaském Austinu incident, při němž jeden z agentů postřelil kurýra, který právě doručoval zásilku. Osmadvacetiletý muž původem z Venezuely utrpěl vážná zranění, z nemocnice jej ale agenti transportovali do vazby, odkud má být vyhoštěn. Na případ v pondělí upozornil deník The Guardian.
Babišova vláda zavádí mimořádnou daň. Kvůli krizi přidá i další „osvědčené“ opatření
Vláda obnoví od 1. října regulaci cen pohonných hmot. Stejně jako na jaře bude ministerstvo financí denně stanovovat maximální ceny benzinu i nafty, které bude odvozovat od cenového průměru na burze a také z regulované marže obchodníků ve výši 2,50 Kč za litr paliva. Kabinet reaguje na krizi globálního trhu s ropou.