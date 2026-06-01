Vítkova CPI prodává i zbývající část areálu v Bubnech, vlastníkem bude Palcr z J&T

Realitní skupina CPI Property Group (CPIPG) českého miliardáře Radovana Vítka prodává zbývající polovinu brownfieldu v pražských Bubnech, vlastníkem celého území se stane zakladatel společnosti J&T Real Estate Dušan Palcr.
Informují o tom dnes Hospodářské noviny (HN) s odkazem na zveřejněné dokumenty týkající se čtvrtletních výsledků CPI. Cenu transakce deník neuvedl, podle jeho zdrojů by se partnerem pro rozvoj území měla následně stát skupina Penta.
CPIPG prodává majetek, aby snížila své zadlužení. Počátkem letošního roku proto podle dřívějších informací médií už prodala poloviční podíl v brownfieldu v Bubnech skupině J&T. V únoru podle HN následně dokoupila pás území u sousedního vlakového nádraží a nyní CPI prodává i zbývající část území Bubny-Zátory.
"Ano, mohu potvrdit, že došlo k prodeji tohoto území v souladu s naší strategií zaměřit se zejména na výnosová aktiva," uvedl bez dalších podrobností mluvčí CPI Jakub Velen. Podle mluvčí J&T Real Estate Moniky Veselé se stoprocentním akcionářem struktury vlastnící území Bubny stane Dušan Palcr. "Jde o čistě investiční rozhodnutí, které se nikterak neváže na jeho působení v oblasti developmentu," sdělila HN Veselá.
Současně uvedla, že o odkoupení části z celkového podílu se uchází několik vážných zájemců. "Jeden ze zájemců již dokonce zahájil due diligence, jehož ukončení odhadujeme zhruba za dva měsíce," doplnila bez dalších podrobností Veselá. Podle zdrojů HN by tímto budoucím partnerem měla být Penta Marka Dospivy.
Bubny-Zátory jsou společně například s Nákladovým nádražím Žižkov nebo smíchovským nádražím jedním z takzvaných velkých rozvojových území v metropoli. V nové čtvrti by mohlo v budoucnu žít až 25.000 lidí. Budou tam mimo jiné bytové i administrativní domy, park a u stanice metra C budova Vltavské filharmonie. Územím povede železnice s několika zastávkami.
Vítkova skupina v posledních letech rozprodává svůj majetek, aby snížila dluhy, které si vytvořila převzetím rakouských realitních společností S Immo a Immofinanz v roce 2022.
V letošním prvním čtvrtletí klesl Vítkově CPI Property Group konsolidovaný hrubý provozní zisk (EBITDA) meziročně o 5,9 procenta na 171 milionů eur (4,15 miliardy Kč). Celkové tržby se ve srovnání se stejným obdobím loni snížily o 9,9 procenta na 326 milionů eur (7,91 miliardy Kč).
