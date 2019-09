Vítězství v boji s plasty, nebo jen nákladná past? Pro a proti zálohování PET lahví

Nechají se Češi omezit?

V třídění "petek" do žlutých kontejnerů si Češi nevedou špatně. Aktuální stav podílu jejich recyklace se podle různých zdrojů liší, Institut cirkulární ekonomiky uvádí, že jde o více než polovinu. EKO-KOM, který sváží recyklovaný odpad a dál s ním nakládá, uvádí, že toto číslo přesahuje 80 procent. Cíl Evropské unie - který se má naplnit do roku 2027 - je přitom 90 procent.

Podle průzkumů, které pro iniciativu s všeříkajícím názvem Zálohujme zpracovaly agentury Kantar TNS a Ipsos, třídí zakoupené PET lahve dokonce až 96 procent české dospělé populace. Tři čtvrtiny Čechů je přitom chtějí podle průzkumu zálohovat i s vědomím, že by je museli skladovat nezmačkané. Zhruba 86 procent oslovených respondentů odpovědělo, že by PET lahve vraceli do obchodu.

Zálohy na PET lahve zdraží zboží a ekologii nepomůžou, myslí si šéf sítě obchodů

Jenže průzkum vypracovaný Institutem evaluací a sociálních analýz (INESAN) pro Spotřebitelské fórum zase ukazuje, že Češi se sice obecně k zálohování PET lahví staví pozitivně, ale jen do té doby, než se dozvědí, že by vozili čisté a nedeformované "petky" do výkupu v nákupních centrech - v takovém případě podle průzkumu zájem dotázaných klesá.

"Klíčové je správně a úplně informovat o tom, co systém zálohovaných obalů obnáší. Lidé jsou výrazně nakloněni snaze o omezení vzniku odpadu, ale nemají moc přehled o tom, co pro to konkrétně budou muset sami udělat. A systém záloh na ně klade poměrně vysoké požadavky, které většina v praxi nejspíše nebude splňovat," upozorňuje Roman Lyach z INESAN.

Zálohujme lahve, pomůžeme přírodě, říká studie. Vylepšeme dnešní třídění, míní firmy