Vítěz rekordního Eurojackpotu má 2,5 miliardy na účtu, může s nimi naložit dle libosti

Sázející, který na konci května ve hře Eurojackpot získal rekordních 2,911 miliardy korun, už má peníze na svém herním účtu. Po odečtení patnáctiprocentní daně mu přišlo zhruba 2,47 miliardy korun. Může s nimi nakládat postupně či najednou, je to pouze na jeho uvážení.
ČTK to dnes potvrdila mluvčí sázkové společnost Allwyn Česko Dita Stejskalová. Na vyplacení výhry upozornil server Novinky.cz.
Allwyn je s úspěšným sázejícím v kontaktu. Firma neuvedla, zda jde o muže či ženu. "Allwyn Česko nabízí všem výhercům vyšších částek odborné poradenství v oblasti psychologické, právní a finanční," podotkla mluvčí. Nebude ale sdělovat, zda výherce či výherkyně těchto možností využije. Patnáctiprocentní daň z výhry odvede Allwyn ministerstvu financí ke konci června.
K zisku hlavní výhry v Eurojackpotu musí sázející trefit sedm čísel. Pět z nich vybírá z 50 a zbylá dvě z 12. Sázející z Česka se stal miliardářem díky číslům 42, 11, 33, 23, 5 a dodatkovým číslům 12 a 10 ve druhém osudí. Ve slosování vynesla tipujícímu téměř tři miliardy korun vsazená plná sázenka včetně bonusové hry Extra 6.
Dosavadní zkušenosti podle sázkové společnosti ukazují, že většina výherců získané peníze využívá na zajištění rodiny, investice, splacení hypotéky nebo pořízení nemovitosti. Mnozí se rozhodnou pro cestování do exotických destinací nebo pro podporu charitativních projektů.
Poslední významnější výhra na českém území v Eurojackpotu padla v dubnu 2024, a to přes 129 milionů. V roce 2025 evidoval Allwyn, tehdy ještě pod jménem Sazka, 593 milionářů, za rok 2024 získalo milionové výhry s touto společností 403 sázejících a o rok dříve 382.
Mezinárodní číselná loterie Eurojackpot se hraje od března 2012, v Česku od října 2014, funguje v 19 zemích. Donedávna nejvyšší výhru v ČR 2,466 miliardy korun v ní vyhrál sázkař z Pardubického kraje 15. května 2015. O vyhrané peníze se přihlásil po 26 dnech, peníze tehdy danit nemusel.
Česko má z výher v loteriích ještě jednoho miliardáře. V Eurojackpotu 14. června 2019 vyhrál 1,412 miliardy korun. Vsadil tehdy on-line přes internet na stránkách loterijní společnosti.
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