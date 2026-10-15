Přímý přenos: Osud vysílačů se naplnil. Sledujte odstřel nejvyšších českých staveb

Dvojice stožárů vysílače v Liblicích u Českého Brodu, které jsou se svými 355 metry nejvyššími stavbami v Česku, ve čtvrtek padnou k zemi. Odstřel stožárů by měl proběhnout v 11:00, v případě příznivého počasí o něco dříve.
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České Radiokomunikace (CRA) již v úterý zhasly osvětlení dvojice stožárů vysílače v Liblicích u Českého Brodu, které jsou se svými 355 metry nejvyššími stavbami v Česku. Následně světla demontovaly, což byl jeden z přípravných kroků před čtvrtečním odstraněním stožárů.
"Liblice jsou pro mnoho lidí technologickým symbolem a toto rozhodnutí jsme nedělali snadno. Stožáry ale již neslouží svému účelu a nenašel se nikdo, kdo by byl schopen zabezpečit potřebnou rekonstrukci a další využití," uvedl ředitel regulatorního a právního oddělení CRA Marcel Procházka. Firma podle něj jako vlastník musí zajistit bezpečnost infrastruktury a postupovat s péčí řádného hospodáře.
Rozebrání a odvoz spadlých konstrukcí mají pokračovat do konce listopadu.
Firma v červenci zveřejnila nezávaznou výzvu zájemcům o odkoupení stožárů, kotevního systému, výtahů a anténního domku. Následně podle dřívějšího vyjádření mluvčí CRA Anny Tůmové jednala se dvěma zájemci. Ani jeden však nedoložil zdroj financování potřebného pro nezbytné opravy a další bezpečný provoz staveb. CRA uvedly, že se nepodařilo najít zájemce schopného zajistit nutnou rekonstrukci a následné využití.
Zachování stožárů by podle dřívějšího odhadu CRA vyžadovalo investice nejméně 170 milionů korun. Přibližně 120 milionů korun by stála výměna kotvicích lan, dalších 25 milionů obnova protikorozní ochrany a stejnou částku oprava či modernizace výtahů.
Obvodní báňský úřad pro Prahu a Středočeský kraj povolil trhací práce rozhodnutím z 3. září. Jednou z podmínek je, že policie před jejich zahájením na nezbytně nutnou dobu uzavře silnici I/12. CRA předem varovaly, že při demolici bude nutné počítat také s omezením pohybu lidí v okolí vysílače a provozu na přilehlých komunikacích. Práce podle společnosti provádí odborná firma.
Rozhlasový vysílač Liblice B byl zprovozněn v roce 1976. Český rozhlas z něj ukončil středovlnné vysílání na konci roku 2021. Od října 2023 do konce března 2025 zařízení využívalo Country Radio, od té doby je bez vysílacího využití.
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