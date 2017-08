Více než polovinu sýrů a másla do Česka dovážíme. Je to tragédie, říká šéf potravinářů

před 46 minutami

Mlékárenský dovoz do ČR činil loni 45,6 procenta, což je podle prezidenta Potravinářské komory naprosto nezdravý průměr. Klesá i potravinová soběstačnost České republiky u vepřového masa a mrkve.

České Budějovice - Češi jedí více než polovinu sýrů, tvarohů a másel z dovozu. Prezident Potravinářské komory České republiky Miroslav Toman to řekl na českobudějovickém agrosalonu Země živitelka a označil to za tragický fakt. Klesá i potravinová soběstačnost České republiky u vepřového masa a mrkve.

Mlékárenský dovoz do ČR činil loni 45,6 procenta, což je podle Tomana naprosto nezdravý průměr. "Pokud se nechceme srovnávat se Slovenskem, kde je to 60 procent. Za standard je považováno do třetiny, jak je to v západoevropských státech. Tragický je fakt, že z dovozu konzumujeme 51 procent sýrů a tvarohů a 52,8 procenta másla. O výrazné roli řetězců, které k tomu přispívají, není třeba mluvit," řekl Toman na semináři o perspektivách českého potravinářství.

Upozornil také, že se zvyšují dovozy vepřového masa, předloni bylo Česko u vepřového soběstačné ze 45,9 procenta. Rostou dovozy cibule i květáku, soběstačnost ČR u mrkve v roce 2015 činila 44,6 procenta. "Česká jablka, cibule, švestky bychom na pultech hledali velmi obtížně, zase je to nahrazeno dovozem z Polska a Itálie," řekl Toman, který budoucnost potravinářství nevnímá optimisticky.

Podle něj je třeba vymezit se proti dovozům "potravin pochybné kvality". Připomněl rovněž, že v exportu se dosud nenašla odpovídající náhrada za výpadek vývozů do Ruska. Jako možná řešení situace navrhl Toman důslednou kontrolu dovozů, politickou podporu exportu, potřebu vymáhat dodržování zákona a to, aby stát podporoval české potravinářské výrobce a výrobky.

Mezinárodní agrosalon Země živitelka pokračuje dnes v Českých Budějovicích druhým dnem. Na 44. ročníku akce se do 29. srpna představuje 550 vystavovatelů, jejich počet proti loňsku vzrostl o čtyřicítku. Jde o největší zemědělskou výstavu, každoročně se na novinky ze světa kombajnů, traktorů, potravinářství i myslivosti přijde podívat na 100 tisíc lidí.