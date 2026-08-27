Více než bylo v plánu. Ministerstvo financí prodalo dvojnásobně více dluhopisů

Ministerstvo financí ve čtvrtek v pravidelné aukci prodalo státní dluhopisy za 16,4 miliardy korun. Objem prodaných obligací byl více než dvojnásobný proti plánu z emisního kalendáře, který ministerstvo zveřejnilo koncem července.
Zájem investorů o české dluhopisy překonal nabídku, byli připraveni je nakoupit za 30 miliard korun. Vyplývá to z údajů České národní banky (ČNB), která emisi zajišťovala.
Největší zájem měli investoři o dluhopisy s proměnlivým úročením, které jsou splatné v roce 2043. Byli připraveni je nakoupit za 14,5 miliardy korun. Ministerstvo je na trh nabídlo v objemu 7,3 miliardy korun. Emisní plán přitom počítal s prodejem těchto obligací za dvě miliardy korun.
U pevně úročených dluhopisů převažoval zájem o obligace splatné v roce 2035, které chtěli investoři nakoupit za 8,1 miliardy korun. Ministerstvo je prodalo za 5,8 miliardy korun při průměrném výnosu 4,95 procenta ročně.
Původní plán počítal s třímiliardovou emisí. Obligace splatné v roce 2034 investoři poptávali v objemu 7,4 miliardy korun, ministerstvo je nabídlo za 3,3 miliardy korun, když původně předpokládalo objem dvou miliard korun. Průměrný výnos byl 4,86 procenta.
Analytička Komerční banky Jana Steckerová upozornila, že před čtvrteční aukcí prodalo ministerstvo financí letos dluhopisy za 207,1 miliardy korun. Očekávaná celoroční emise dluhopisů byla mezi 270 a 370 miliardami korun.
„Očekáváme, že v příštích měsících zůstane emisní aktivita utlumená, když celoroční objem prodaných českých státních dluhopisů bude blízko spodního konce rozmezí, které uvedlo ministerstvo financí,“ míní Steckerová. Na září předpokládá emisní kalendář ministerstva vydání dluhopisů za 17 miliard korun.
Peníze získané prodejem dluhopisů využívá stát na financování rozpočtového deficitu, který má být letos 310 miliard korun, a na zaplacení splatných státních dluhopisů vydaných v minulosti.
Z hlubin vylovili 160 let staré pivo. Vědci teď zkusí oživit zapomenutou chuť
Když potápěč Stefan Panis loni prozkoumával vrak lodi na dně Lamanšského průlivu, všiml si mezi troskami lahve. Vypadala jako jedna z mnoha, které na místě ležely. Pak ji ale vynesl na hladinu a opláchl. Na hrdle se objevila slova „Guinness Extra Stout, London“. Láhev zůstala uzavřená 162 let. Teď má pomoci zjistit, jak chutnalo pivo v době královny Viktorie.
ŽIVĚ Noční ruské útoky zabily dva lidi v Dněpropetrovské oblasti
Ruské útoky v noci na pátek zabily nejméně dva lidi v Dněpropetrovské oblasti na jihovýchodě Ukrajiny, uvedl šéf oblastní správy Oleksandr Hanža. Ruskem dosazená správa zase hlásila čtyři zraněné po dronovém útoku na obytný dům v Sevastopolu na okupovaném Krymu.
Protiprávní a nepodložené, zastal se soud firmy Anthropic. Pentagon ji nazval rizikem
Technologická firma Anthropic uspěla u federálního soudu ve sporu s Pentagonem, který společnost označil za bezpečnostní riziko dodavatelského řetězce. Soud v Kalifornii toto rozhodnutí amerického ministerstva války označil za protiprávní a nepodložené, uvedly v pátek agentury Reuters a AFP.
Při povodních v Nepálu zemřelo přes 450 lidí. Hrozí další záplavy
Při povodních v Nepálu zahynulo 469 lidí, sdělila v pátek v nové bilanci místní policie, napsaly ráno agentury Reuters a AFP. Předchozí bilance činila 389 mrtvých, tři oběti hlásila také Čína. Ve čtvrtek úřady uváděly, že v Nepálu je pohřešováno 910 lidí, z nichž většina jsou turisté, a v Číně 558 osob. Čínská strana varovala, že sesuvem bahna vznikla hráz, u které je vysoké riziko prolomení.
Nenechte si ujít: Osud českého stíhače RAF či Pinkavovy fotografie s mementem mori
Akční fantasy přinášející nostalgii 80. let, filmový dokument Osamělý vlk o českém letci ve službách RAF Josefu Františkovi, ty nejlepší melodie z filmů o agentovi 007, které zazní v Poděbradech, antické drama o lidské oběti nebo výstava předního českého fotografa Ivana Pinkavy.