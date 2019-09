Končíme kvůli EET, oznámila farma sázející na důvěru. Nesmysl, oponuje ministerstvo

Když před rokem začali Stehlíkovi uvažovat nad samoobslužnou lednicí, která lidem nabídne výrobky z jejich rodinné farmy, rozhodli se ji založit na jednoduchém principu a důvěře v zákazníka. Mléko, máslo či tvaroh si tak lze z lednice vzít a částku následně zaplatit do kasičky. Takový systém bez elektronických účtenek se ovšem nezdál úředníkům z finančního úřadu.

"Po konzultaci s finančním úřadem jsem nucena Vám oznámit, že lednice bude fungovat pouze do konce března roku 2020, neboť nesplňuje podmínky stanovené zákonem pro automaty, na které se EET nevztahuje," uvádí na svém oficiální facebookovém profilu středočeská Farma Stehlík.

"Čekala bych ale jako začínající podnikatelka trochu více podpory a svobody v podnikání. V této zemi se to bohužel neděje a to, co je v jiných zemích obdivováno (viz samoobslužné lednice např. ve Švýcarsku v horách), zůstane u nás opět pouhým snem," dodává v příspěvku farmářka Markéta Stehlíková.

Její příspěvek na sociálních sítích okamžitě vyvolal velkou vlnu ohlasu - jen do středečního dopoledne nasbíral přes tisíc "lajků" i sdílení.

Řada uživatelů si v komentářích pod příspěvkem fungování samoobslužné lednice chválí. Systém je podle nich rozšířený v mnoha evropských zemích, kromě Švýcarská třeba i v Rakousku nebo Dánsku.

"Na Novém Zélandu, který se nám stal druhým domovem, je hustá síť tzv. honesty boxes, které fungují na stejném principu tzv. lifestyle farma, jako jsme my - prodáváme své přebytky," píše například jeden z uživatelů. "Dále pro farmáře, jako jste vy, je tu systém nedělních trhů," dodává s tím, že za "minimální poplatek za místo si zde farmář může prodávat, co chce".

Proč to dělat jednoduše, když to jde složitě

Mnoho lidí se zároveň snažilo farmářce radit, jak samoobslužnou lednici provozovat tak, aby byla v souladu s pravidla finanční správy.

"Řešení je spousta, to ale neznamená, že souhlasím s tím, co se děje. Každopádně každé jiné řešení nese další zbytečné náklady navíc. A jak už jsem několikrát psala, proč to dělat jednoduše, když to jde složitě," argumentuje Stehlíková s tím, že i zcela jiná řešení - jako například vyměnit lednici za rozvoz - by farmě zvedlo náklady do té míry, že by musela zdražit své výrobky.

Je to automat, tvrdí ministerstvo

Zatímco finanční úřad rodině Stehlíkových příliš neporadil, podle ministerstva financí by neměl být provoz samoobslužné lednice problém. "Lze usuzovat, že se jedná o prodej prostřednictvím automatu, který do EET nespadá," potvrzuje tiskový mluvčí ministerstva Michal Žurovec.

Podobně podle něj již bez povinnosti evidovat tržby fungují například takzvané lesní bary, kde je možné konzumovat zde uložené zboží - třeba limonádu umístěnou v potoce či špekáčky. Veškeré ingredience a náčiní je v těchto barech k dispozici za poplatek, který je placen právě do uzamčené kasičky.

Otázkou tak je, jak se konkrétní úředníci finanční správy rozhodnou definovat automat. "Za prodejní automat se považuje prakticky vše, co realizuje transakce bez lidské obsluhy. Není-li tedy k dispozici lidská obsluha je možno hovořit o prodeji zboží nebo služeb prostřednictvím automatu (např. i prodej realizovaný jen za pomoci kasičky, která je umístěna bez dohledu prodejce)," doplňuje pro Aktuálně.cz Klára Křehlová z tiskového oddělení Generálního finančního ředitelství.

Oba úřady zároveň připomínají, že maloobchodní prodej podléhá evidenci tržeb již od 1. března 2017 a ve vztahu k prodejním automatům se v souvislosti s 3. a 4. vlnou, kterou poslanci letos v září schválili, nic nemění.