Veterináři zmíňují podmínky pro prodej brazilského masa, testovat se bude jen drůbež

před 1 hodinou

Nároky na potravináře dovážející brazilské maso budou od června mírnější. Povinné vyšetření na přítomnost bakterie salmonelózy se bude provádět jen u drůbežího masa, kde je podle ministerstva zemědělství závadnost poměrně častá.

Praha - Veterináři od začátku června zmírní nároky na potravináře, kteří dovážejí brazilské maso. Povinné vyšetření na salmonelózu budou muset provádět pouze u drůbežího masa a polotovarů z něj, dosud se povinnost vztahovala na všechny potraviny živočišného původu z Brazílie, oznámila Státní veterinární správa v tiskové zprávě.

Nahlašovací povinnost pro všechny brazilské potraviny živočišného původu zůstane. Nyní musí na vlastní náklady hradit kontrolu na salmonely každý obchodník, který potraviny v republice přijme.

Hlavním důvodem zmírnění je to, že se všechny závady dříve objevovaly u drůbežího masa, u ostatních typů nikoliv. A také to, že se zpřísnily kontroly v evropských státech, odkud potraviny do ČR směřují.

"Při vstupu zboží z Brazílie se v současnosti na hranicích EU dokumentačně kontroluje veškeré zboží. Pětina zásilek je laboratorně testována na salmonelu," uvedli veterináři. Do poloviny května bylo podle nich provedeno 2800 kontrol a 605 laboratorních vyšetření. Do Brazílie se vrátilo 49 zásilek, z toho 33 pro nález salmonel.

Veterináři od května dostali hlášení o 555 tunách brazilských živočišných potravin, které zamířily do ČR. Provedli 11 kontrol, během nichž prověřili 222 tun jídla, z toho 196 tun drůbežích polotovarů. Neplnění mimořádných opatření zatím nebylo zjištěno. Za nesplnění povinností by hrozila až dvoumilionová pokuta.

Stát plošným opatřením reagoval na opakované nálezy bakterií salmonel v brazilském kuřecím mase. Podle ministerstva zemědělství je závadnost brazilského masa častá.

Brazilské úřady obvinily místní zpracovatele a vývozce masa, že léta prodávali zkažené hovězí a drůbeží maso a upláceli kvůli tomu místní hygieniky i politiky. Zásilkám ze závodů dotčených kauzou bylo zakázáno uvádění na český trh. Zatím bylo pozastaveno 910 tun masa nebo masných polotovarů.

Už dříve byly v několika zásilkách drůbežích surovin o hmotnosti 81 tun zjištěné salmonely. U zhruba 25 tun drůbežího masa byl zjištěn vyšší obsah vody. Zpět do Brazílie veterináři vrátili 77 tun krůtích jater s pepřem, protože zásilka pocházela z jednoho ze "zakázaných" závodů.

Bakterie salmonely vyvolávají průjmové onemocnění salmonelózu. Do organismu bakterie pronikají výhradně ústy a vylučují se stolicí, případně močí. Nákaza se přenáší potravinami nebo prostřednictvím nemytých rukou. Salmonelu lze zničit dostatečným tepelným zpracováním potraviny. Pro silného a zdravého jedince nebývá onemocnění obvykle nebezpečné. Ohroženi mohou být starší či nemocní lidé a malé děti, hůře se totiž vyrovnávají s velkými ztrátami tekutin.