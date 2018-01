před 2 hodinami

Veterináři dnes nařídili všem obcím Zlínského kraje vyhotovit soupis chovů domácích prasat. Vyplývá to z nově přijatých mimořádných veterinárních opatření, které Státní veterinární správa (SVS) zveřejnila na své úřední desce. Opatření souvisí se zamezením dalšího šíření nebezpečné nákazy afrického moru prasat. Chovatelé musejí údaje o svých hospodářstvích nahlásit nejpozději do 31. ledna. Vyhotovené soupisy jsou následně obce povinny odevzdat krajské veterinární správě do 7. února. Za nesplnění nebo porušení nařízení hrozí fyzickým osobám pokuta až 50 000 korun, právnickým osobám a podnikatelům až dva miliony korun.

autor: ČTK | před 2 hodinami

Související



Hlavní zprávy