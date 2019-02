Veterináři budou od úterý kontrolovat hovězí z Polska už na hranicích, řekl Hamáček

Kauza polské hovězí pokračuje. Ministr vnitra Jan Hamáček uvedl, že Česko na hranicích zahájí kontroly masa dováženého od našich severních sousedů. Dohodl se na tom s ministrem zemědělství Miroslavem Tomanem. Nedůvěru vůči polskému hovězímu rozpoutala reportáž z jatek, kde se vedle běžné produkce tajně porážela i nemocná zvířata.

"S panem ministrem jsme se dnes ráno dohodli, že ve spolupráci s policií připravíme zvýšené kontroly na hranicích polských kamionů tak, aby policisté ve spolupráci s veterináři mohli provádět kontroly přímo na hraničních přechodech," řekl v pondělí pro on-line deník Aktuálně.cz ministr vnitra a místopředseda vlády Jan Hamáček (ČSSD).

Ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD), který před nástupem do funkce vedl Potravinářskou i Agrární komoru ČR, dodal, že lidé by si měli dávat větší pozor na to, odkud pochází maso, které konzumují.

"Kontroly, které začnou zítra, budou probíhat na hlavních tazích v severních příhraničních regionech sousedících s Polskem, to znamená v Libereckém, Královéhradeckém, Pardubickém a Moravskoslezském kraj," řekl mluvčí Státní veterinární správy (SVS) Petr Vorlíček.

Podle Hamáčka se tak nebude opakovat situace, kdy polská strana nejdříve prohlásila, že maso z nemocných krav na export nešlo, aby později přiznala, že se hovězí z chovu, ze kterého pochází záběry nemocného dobytka, objevilo v několika zemích Evropské unie včetně Česka. O případu jsme psali zde.

Podle Tomana si budou muset spotřebitelé v Česku dávat větší pozor na to, jaké maso kupují a měli by dbát na to, kde se zvíře narodilo a kde bylo usmrceno, což jsou údaje, které by měly být uvedeny na obalu masa. Zároveň vyzval zpracovatele masa, aby se vyhnuli dovozcům z Polska a preferovali české hovězí.

V praxi prý policie ve spolupráci s veterináři nebude kontrolovat pouze polské kamiony, ale může prověřit veškeré nákladní vozy, které přes hranice převáží potraviny. Společné kontrolní akce se kromě policie a SVS bude účastnit také celníci. Tyto složky mají možnost zastavovat vozidla, které následně Státní veterinární správa kontroluje, co se týče přepravy živočišných potravin.

Ministr zemědělství se hodlá sejít se svým polským protějškem. Je podle něj především na tamních inspekčních orgánech, aby dosáhly minimálně stejné kontroly potravin, jaká panuje v České republice.

Podle ministerstva do Česka doputovalo zhruba 300 kilogramů nebezpečného hovězího. Zásilky mířily do Prahy, Varnsdorfu, Nového Bydžova a Kostelce nad Labem. Jedna zásilka o hmotnosti 100 kilogramů byla vrácena po apelu polského obchodníka zpět do Polska.

Konzumace hovězího z nemocných krav může lidem způsobit vážné zdravotní problémy. Jde o otravy z jídla se závažným průběhem, zánět mozkových blan, zánět kostí a kloubů nebo o těžkou formu sepse. Problémem může také být léčení zvířat antibiotiky, můžou tak vznikat rezistence, lidé na něj mohou být alergičtí.

Veterinární inspektoři budou při zachycení problematického polského masa odebírat vzorky, které budou vyšetřovány právě na zbytky antibiotik v mase, ale i salmonelu.

Polsko patří mezi největší vývozce masa v celé Evropské unii. Podle odhadů šlo v roce 2017 na export 415 tisíc tun hovězího. Velkým odběratelem je například Velká Británie, maso ovšem putuje i do Česka a na Slovensko.