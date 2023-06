Ventil z covidu i inflace. Dovolené si Češi vzít nenechají, letos budou akčnější

Radek Novotný, týdeník Ekonom

Po loňském osmělování se letos absťák po cestování projevuje naplno. Počty českých turistů, kteří vyrazí v letní sezoně do zahraničí, budou po pauze způsobené pandemií covidu minimálně na úrovni roku 2019, pravděpodobně však ještě vyšší.

Například CK Fischer eviduje nyní o desítky procent vyšší zájem o zájezdy než v roce 2019. "Trendově se vracíme do předcovidových sezon, kdy se významná část kapacit prodala už několik měsíců před začátkem léta," říká mluvčí cestovky Jan Bezděk. Cestovní agentura Invia letos očekává minimálně stejné tržby ve srovnání s obdobím před pandemií, Čedok dokonce předpokládá zvýšení tržeb téměř o polovinu.

"Během covidu jsme zažili mnoho frustrace. Cestování je ventil, který umožňuje vyjet z běžných problémů, díky tomu se lidé k cestování vrací a nedají si ho sebrat ani vysokou inflací," říká místopředseda Asociace cestovních kanceláří ČR Jan Papež.

Vedle organizovaných zájezdů budou lidé letos do zahraničí více cestovat i na vlastní pěst. "Zájem o letenky na léto je nyní extrémně vysoký v porovnání s loňským rokem a na českém trhu je poptávka srovnatelná s rokem 2019," říká šéf aerolinky Emirates pro Česko Bořivoj Trejbal. Podle platební společnosti Mastercard se počet rezervací soukromých prázdninových a dovolenkových letů z Česka zvýšil v prvním čtvrtletí ve srovnání se stejným obdobím roku 2019 o 18 procent.

Třetina cestovek zmizela z trhu

Cestovky se tak letos zahojí po náročném tříletém období pandemie, kdy jich zhruba třetina skončila. Letos jejich počet opět lehce vyrostl na 580. Většina cestovek skončila kvůli podmínkám na trhu "dobrovolně", asi tři desítky včetně třeba jedné z největších, Firo‑tour, zkrachovaly, některé se sloučily.

Kvůli pandemii se příjmy ze zájezdů do zahraničí podle dat CzechTourismu předloni snížily ze 135 miliard korun v rekordním roce 2019 přibližně o 60 procent. Loni pak opět narostly zhruba na 85 procent období před pandemií.

Podle studie ERV Evropské pojišťovny minulý rok výrazněji narostl počet lidí, kteří vyjeli samostatně bez cestovky. Na vlastní pěst na delší pobyt odjelo do zahraničí 2,9 milionu Čechů, což bylo nejvíc od začátku sledování údaje v roce 2011, s cestovkou pak loni vyrazilo do ciziny přes dva miliony lidí.

Do zahraničí Češi po vlastní ose stále nejvíce jezdí do Chorvatska. Loni jich tam zamířilo 846 tisíc. Na druhém místě bylo Slovensko a na třetím Itálie. K nejoblíbenějším destinacím objednaným u cestovek pak patřily Turecko, Řecko, Španělsko nebo Bulharsko. Nově se mezi ně řadí i Egypt, který nalákal nové turisty tím, že během pandemie nezavedl tak tvrdé podmínky jako většina dalších letovisek. Podle ERV tam loni odletělo rekordních 470 tisíc Čechů, což je dvojnásobek oproti roku 2019.

Větší popularitu si získávají i další v minulosti méně obvyklé destinace. Podle mluvčí cestovní agentury Invia Jiřiny Ekrt Jiruškové jsou nyní na vzestupu například Madeira nebo Albánie. Víc se také létá na Kanárské ostro­vy. Podle Josefa Trejbala, ředitele portálu Letuška.cz, se letos chystá vysoký počet lidí cestujících po vlastní ose letět i na Mallorcu nebo Madeiru. Ze vzdálenějších destinací se pak vedle Egypta nebo Spojených arabských emirátů dostává mezi oblíbená zájezdová místa i Omán, Katar, Kuvajt a zejména Jordánsko.

Eurové zdražení v Chorvatsku

Organizované zájezdy do nejoblíbenějších míst letos oproti loňsku podražily nejčastěji o jednotky procent, tedy níž, než se v Česku pohybuje inflace. "Například u Egypta a u Turecka je zdražení okolo sedmi procent," říká Petr Kostka, mluvčí Exim tours.

Výraznější je nárůst jen v Chorvatsku. Cestovní kancelář Fischer uvádí zdražení o 12 až 14 procent, Invia o 15 procent. "Do cen služeb se promítlo i lednové zavedení eura. Mnozí Češi však stále vnímají Chorvatsko jako destinaci číslo jedna pro svůj letní pobyt," říká Ekrt Jirušková, která i přes zdražení nečeká odklon českých výletníků od Jadranu.

Podle Radka Chaloupky, manažera poradenské firmy KPMG pro cestovní ruch, ale zatím není jisté, jestli zákazníci v létě skutečně akceptují zvýšení cen v Chorvatsku. "Covid přinesl příznivé storno podmínky. Teď predikovaná obsazenost může vypadat dobře, ale bude rozhodovat, kdo do Chorvatska reálně přijede a za jakou cenu. Je zjevné, že Chorvati ceny nadsadili," říká Chaloupka.

Turisty, z nichž do Chorvatska jezdí většina na vlastní pěst, může odradit i to, že ubytovací zařízení jim s odkazem na zavedení eura zvýšila ceny zhruba o pětinu, o něco méně podražily potraviny a restaurace. Na druhou stranu v Česku ceny potravin rostly ještě rychleji a výhodou je i vůči euru silná koruna, která nákupy v Chorvatsku zlevňuje.

Zelené cesty

Přestože některé cestovky uvádějí, že se u Čechů letos zvyšuje zájem i o vzdálené exotické destinace v Asii nebo Americe, celkově se počty těchto turistů smrsknou. "Lidí, kteří létají do exotiky, před covidem přibylo, těsně po pandemii také, ale nyní je limitem cena letenek. Ty jsou skoro na dvojnásobku toho co před covidem.

Mnoho individuál­ních cestujících, takzvaných batůžkářů, tak vzdálenou exotiku nevolí, protože je pro ně cenově nepřijatelná, a zůstávají v Evropě," říká Papež z Asociace cestovních kanceláří. Oproti tomu individuální letenky po Evropě podražily mnohem mírněji. Podle Trejbala z Letuška.cz se ceny po Evropě zvýšily meziročně o 30 procent.

Pokles zájmu o dovolenou v dalekých zemích je podle Chaloupky také důsledkem změny chování cestovatelů. "Projevuje se trend udržitelnosti cestování, který postupně přichází. Významné části lidí není jedno, jestli vyrazí na dovolenou mnoho tisíc kilometrů letadlem do unifikovaného globálního hotelu, který vypadá podobně, jako kdyby jel tisíc kilometrů do Itálie. Tento aspekt se naší generaci možná nezdá tak důležitý, ale mladá generace už takovým způsobem začíná přemýšlet," říká Chaloupka.

Podle Papeže proto také rostou počty lidí, kteří tráví dovolenou turistikou v přírodě nebo jezdí na venkovské farmy. "Souvisí to s tím, že jsme na dovolených aktivnější a zároveň chceme mít aktivnější děti, protože je chceme odtáhnout od mobilů a počítačů. Jsme vzdělanější, chceme víc vědět, co jíme, víc se hýbeme. Roste poptávka po zdravějším životním stylu," dodává.

Větší příklon k přírodě a aktivní dovolené není úplnou novinkou, ale pandemie tento směr prohloubila. Hranice byly zavřené a lidé trávili mnohem víc času v lesích či horách nedaleko svého bydliště. "Řada cestovatelů si uvědomila, že je unavena z globálního cestování a že radši vezme karavan a zažije něco autentického. To je vlastně primárním posláním turismu - něco poznávat, pochopit jinou kulturu a obohatit se," vysvětluje Chaloupka.

Vznikají tak i nové služby, které na tento trend naskakují. Například platforma Campiri, která zprostředkovává pronájem karavanů, loni ztrojnásobila obrat na 55 milionů korun a stejným tempem roste i letos. "Jedním z důvodů je nárůst zájmu lidí o svobodné cestování obytnými vozy a karavany, který stále pokračuje. Když analyzujeme letos data z vyhledávání, dotazy ve spojení s půjčením karavanu rostou meziročně přibližně o 30 procent," říká zakladatel firmy Lukáš Janoušek.

Během pandemie také narostly počty "námořníků", kteří si pronajímají obytné lodě, a podle jednatele společnosti Lodě‑Česko Petra Volka se tento trend udržuje i letos. "Pro letošní sezonu máme již rezervovanou více než polovinu naší kapacity. První rezervace jsme přijímali už v srpnu loňského roku," říká.

Na příklonu ke svobodnějšímu cestování a aktivnějším dovoleným vydělává také česká cestovatelská aplikace Worldee. Ta nabízí ověřené itineráře na cesty do méně navštěvovaných míst v řadě zemí světa. Těmi může cestovatel buď projet sám, anebo s průvodcem. "Snažíme se spojit to nejlepší z individuálního cestování a cestování s klasickými cestovkami," říká zakladatel firmy Tomáš Zapletal, do jehož platformy investovali milion eur i Josef a Ondřej Průšovi, spolumajitelé výrobce 3D tiskáren Prusa Research. Worldee měla loni obrat osm milionů korun, letos toto číslo překročila už v prvním čtvrtletí.

Nárůst zájmu o aktivní dovolené potvrzuje i anketa týdeníku Ekonom. Jen pasivně, například na lehátku u vody, ji tráví 15 procent lidí, zbytek se věnuje na dovolených především poznávání nebo sportu. Například ředitel firmy DEK Vít Kutnar jezdí na kole, plave a chodí do posilovny. "Lidé zkouší různé typy sportů jako paddleboard, učí se surfovat nebo potápět. Aktivní dovolená se stala součástí života, a to nejen u mladší generace. Podíl aktivních lidí je nyní tak dvě třetiny a dál narůstá," odhaduje Papež.

Projevuje se to i v tom, že se lidé víc pojišťují kvůli možným zraněním. Podle jednatele pojišťovací společnosti Fabrika Jana Vlčka patří k nejčastějším doplňkům k cestovnímu pojištění připojištění rizikových sportů.

