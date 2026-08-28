Venezuela zvažuje odchod z ropného kartelu OPEC

Venezuela přemýšlí nad opuštěním Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC), což by znamenalo další ránu pro kartel, na jehož založení se před více než šedesáti lety země podílela. Myšlenka na odchod byla tématem rozhovorů s americkými úředníky, žádné rozhodnutí však zatím nepadlo. S odvoláním na informované zdroje to v pátek uvedla agentura Bloomberg.
Odchod Venezuely z OPEC by zdůraznil zásadní obrat v politice této jihoamerické země po svržení dlouholetého prezidenta Nicoláse Madura. Spojené státy zároveň jednají s venezuelskou vládou o získání významného podílu v tamních ropných polích.
Podle zdrojů obeznámených s jednáním se zvažuje i možnost pronájmu několika ložisek na 100 let. Takový zásah by byl bezprecedentním rozšířením amerického vlivu na ekonomiku jiné země.
Venezuela bývala významným členem OPEC, její vliv ale v posledních letech výrazně oslabil kvůli americkým sankcím a problémům v domácím ropném průmyslu. V červenci země těžila podle průzkumu Bloombergu 1,16 milionu barelů ropy denně, což je méně než polovina produkce z doby před deseti lety. Letos však těžba opět roste.
Případný odchod Venezuely z kartelu OPEC by kvůli nízké těžbě zřejmě neměl na světové ceny ropy bezprostřední výrazný dopad. Pro kartel by ale znamenal další ránu v době, kdy se jeho členové stále více bouří proti omezením spojeným s členstvím. Před čtyřmi měsíci opustily OPEC Spojené arabské emiráty, čímž ohrozily jednotu skupiny a její vliv na ceny ropy.
Odchod Venezuely by tak mohl dál prohloubit pochybnosti, zda OPEC, vedený Saúdskou Arábií, dokáže i nadále držet spolu a ovlivňovat ceny ropy. Podle jednoho ze zdrojů navíc někteří američtí představitelé vidí možnost vytvořit z USA a Venezuely ropnou velmoc, která by výrazně omezila vliv kartelu OPEC.
Venezuela by se zároveň mohla soustředit na zvyšování těžby bez případných budoucích limitů OPEC, což by v delším období mohlo přispět k nižším cenám ropy, ale také pomohlo Washingtonu realizovat jeho plány pro ropný sektor této země bez omezení vyplývajících ze závazků vůči kartelu. V současnosti Venezuela nepodléhá žádným těžebním limitům kartelu kvůli výraznému poklesu těžby v posledních letech.
Z ochodu by zřejmě benefitovaly Spojené státy
Případný odchod Venezuely z OPEC by mohl otevřít cestu americkým i dalším zahraničním těžařům k většímu zapojení do obnovy jejího ropného průmyslu. To by v příštích letech mohlo zvýšit světovou nabídku ropy a přispět k nižším cenám.
Bylo by to vítězstvím i pro amerického prezidenta Donalda Trumpa, který je dlouhodobým kritikem OPEC, a jeho schopnosti tlačit vzhůru ceny ropy a náklady na pohonné hmoty pro americké spotřebitele.
Vztahy mezi USA a Venezuelou se po svržení Madura na začátku ledna výrazně změnily. Z původní izolace se stalo partnerství, v jehož rámci Washington obnovil diplomatické styky a získal značný vliv na těžební politiku Venezuely. Americká společnost Chevron své působení v zemi navíc letos výrazně rozšířila.
Venezuela patřila v roce 1960 k pěti zakládajícím členům OPEC a sehrála významnou roli také při vzniku širší aliance OPEC+ v roce 2016, kdy se k alianci připojilo mimo jiné Rusko. Kartel hrál od svého vzniku významnou roli na světových trzích s ropou, od arabského ropného embarga v 70. letech až po masivní snížení těžby, které stabilizovalo ceny a pomohlo velké části globálního ropného průmyslu v době pandemie nemoci covid-19.
V posledních letech vliv kartelu slábne. Je to hlavně kvůli rostoucí těžbě z břidlic v USA či rozsáhlým nálezům suroviny v Guyaně a Brazílii, které jeho podíl na světové těžbě postupně snižují.
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