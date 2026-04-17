Venezuela zpět ve hře: MMF a Světová banka obnovily spolupráci

Mezinárodní měnový fond (MMF) a Světová banka obnovily vztahy s Venezuelou, které byly přerušeny od roku 2019. Obě organizace o tom informovaly v noci na pátek a Caracas následně jejich oznámení potvrdil. Podle agentury AFP tento krok posiluje legitimitu venezuelské vlády a otevírá zemi nové finanční možnosti.
„Je to velmi důležitý krok pro venezuelskou ekonomiku,“ uvedla prozatímní venezuelská prezidentka Delcy Rodríguezová. Ta v lednu nahradila prezidenta Nicoláse Madura, kterého americká armáda zajala a unesla do Spojených států. Rodríguezová za normalizaci vztahů s Mezinárodním měnovým fondem a Světovou bankou poděkovala mimo jiné americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi, píše agentura Reuters.
Obnovení vztahů otevírá Venezuele cestu k půjčkám od Mezinárodního měnového fondu a Světové banky. Zároveň by mohlo uklidnit zahraniční investory, kteří se zatím k Venezuele staví s velkou obezřetností. Washington od Madurova únosu vyvíjí na Venezuelu silný tlak, aby otevřela svou ekonomiku zahraničním investicím, a to zejména v energetickém sektoru, připomíná agentura AFP.
Rodríguezová, která byla Madurovou viceprezidentkou, po svém lednovém zvolení dočasnou prezidentkou uvedla, že je třeba napravit ekonomické chyby z minulosti. Venezuelský parlament na konci ledna schválil zákon, který umožňuje po několika desítkách let soukromým firmám podnikat v ropném průmyslu bez účasti státu. Dosud mohly v tomto odvětví působit pouze venezuelská státní ropná společnost či firmy s více než 50procentní účastí státu.
