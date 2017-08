Venezuela je o krok blíž k bankrotu. Chaos v zemi se po tvrdších sankcích prohlubuje

před 37 minutami

Washington v sankcích proti Venezuele přitvrdil. Americká vláda zakázala obchodování s novými dluhopisy vydanými vládou nebo státní ropnou společností PDVSA. Caracas tak nebude moci prodávat dluhopisy, aby získal potřebné peníze na splátku svých dluhů. Nové americké sankce podle analytiků zvyšují riziko bankrotu Venezuely. Klíčový test na venezuelskou vládu čeká už v listopadu, kdy by měla splatit 3,8 miliardy dolarů.

Caracas - Venezuelští vojáci i civilisté v záloze se zapojili do dvoudenního vojenského cvičení. Cvičili se například v zacházení se zbraněmi, v boji zblízka nebo ve střelbě. Součástí byla i vojenská přehlídka v Caracasu.

Cvičení, které se odehrálo během víkendu, svolal venezuelský prezident Nicolás Maduro. Ten k demonstraci síly přistoupil poté, co šéf americké administrativy Donald Trump uvedl, že USA při řešení krize ve Venezuele zvažují několik možností, a to včetně vojenského řešení.

"Lid a armáda chrání Venezuelu a její suverenitu," prohlásil Maduro.

Jeden z nejvýraznějších členů opozice a bývalý kandidát na prezidenta Henrique Capriles vojenské cvičení označil za "drahou frašku". Dodal, že by bylo lepší, kdyby vláda zasáhla proti vysoké kriminalitě.

Washington přitvrdil

Napětí mezi USA a Venezuelou v posledních týdnech sílí. Na konci července americká vláda schválila nové sankce proti 13 významným zástupcům tamního režimu, a to včetně ministra vnitra, šéfa národní policie nebo také hlavního velitele armády.

A nyní Washington ještě přitvrdil. Prezident Trump schválil další kolo sankcí. Americká vláda zakázala obchodování s novými dluhopisy, které vydá vláda nebo státní ropná společnost PDVSA.

"Maduro už nebude využívat americký finanční systém k tomu, aby ulehčil hromadné drancování venezuelské ekonomiky na úkor tamního lidu," řekl k tomu americký ministr financí Steven Mnuchin.

A co to bude v praxi znamenat? Tento krok dostává Venezuelu do stále hlubší izolace. V praxi Caracas nebude moci prodávat dluhopisy, aby získal potřebné peníze na splátku svých dluhů. Pro Venezuelu tak bude "extrémně náročné" zajistit si nové zdroje financování, uvedla ve své zprávě investiční banka Torino Capital.

Už se tak nebude opakovat situace jako s americkou bankou Goldman Sachs. Ta před několika měsíci koupila s velkou slevou dluhopisy právě ropné společnosti PDVSA v hodnotě 2,8 miliardy dolarů se splatností v roce 2022. Údajně za ně zaplatila "jen" 756 milionů dolarů.

Kvůli tomu se Goldman Sachs dostala pod palbu kritiky venezuelské opozice. Ta banku obvinila z etického selhání, protože Caracas se díky ní dostal k potřebné zahraniční měně, z níž může financovat dovoz, a to třeba i zbraní, a také splácet své závazky.

Riziko bankrotu roste

Nové americké sankce podle analytiků zvyšují riziko bankrotu Venezuely. Klíčový test na venezuelskou vládu čeká už v listopadu, kdy by měla splatit 3,8 miliardy dolarů.

Devizové rezervy Venezuely se neustále tenčí. Nedávno klesly na zhruba deset miliard dolarů, což je nejnižší úroveň za posledních 15 let.

Venezuelský režim přijetí nových sankcí odsoudil. Prezident Maduro uvedl, že USA proti Venezuele vedou "brutální ekonomickou válku".

"Američané si myslí, že s hospodářskými sankcemi dokážou udusit venezuelský lid. Venezuelu budeme bránit před jakoukoliv imperialistickou hrozbou," prohlásila Delcy Rodríguezová, šéfka nového Ústavodárného shromáždění, které je složené z Madurových stoupenců.

Americká vláda zatím ještě nesáhla na svoji mnohem silnější zbraň. A tou je zákaz dovozu venezuelské ropy. Tím by Madurův režim odstřihla od značné části příjmů.

Washington se ale obává, že dopady tohoto kroku by vedle vlády pocítili také sami Venezuelci, a proto se k tomu zatím neodhodlal.

Země v chaosu

Venezuela se už několik měsíců potácí v chaosu a prohlubující se humanitární krizi. Tamní obyvatele trápí nedostatek základních potravin, jako je třeba mouka nebo olej, chybí také běžné léky včetně antibiotik.

Prezident Maduro tvrdí, že chaos v zemi dokáže ukončit jen nové Ústavodárné shromáždění, které nedávno začalo zasedat. Proti tomu ale protestuje venezuelská opozice, která od voleb z roku 2015 ovládá tamní parlament. Maduro jej ale s pomocí Nejvyššího soudu, který ovládají jeho příznivci, obchází.

A role opozicí ovládaného parlamentu se ještě zmenší. De facto ho už nahradilo Madurovo Ústavodárné shromáždění.

Opozice na protest proti tomu svolává lidi do ulic. Od dubna už během manifestací zemřelo na 125 lidí.