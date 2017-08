Velikost televizorů v Česku vzrostla za posledních 20 let o třetinu, zjistil průzkum

před 15 minutami

Za zájmem o větší televizory stojí pokles cen u modelů s větší úhlopříčkou, nástup kvalitnějšího digitálního vysílání a zvýšené povědomí o možnosti příjmu ve vysokém rozlišení. S nástupem plochých obrazovek do domácností vstoupil nový poměr stran 16:9 namísto dosavadních 4:3.

Praha - Velikost televizních obrazovek v českých domácnostech za posledních 20 let vzrostla zhruba o třetinu. V současnosti jsou nejprodávanější LCD televize o úhlopříčce 40 až 44 palců (přibližně 102 až 112 centimetrů), v roce 1997 byl nejrozšířenější rozměr klasických CRT obrazovek 29 až 32 palců (zhruba 74 až 82 centimetrů). Vyplývá to z průzkumu satelitní platformy Skylink.

Za zájmem o větší televizory stojí pokles cen u modelů s větší úhlopříčkou, nástup kvalitnějšího digitálního vysílání a zvýšené povědomí o možnosti příjmu ve vysokém rozlišení. Zároveň roste poptávka po nejnovějších modelech LED televizí a klesá naopak zastoupení plazmových obrazovek, jejichž výrobu většina značek ukončila již v roce 2014. V současnosti se jejich zastoupení pohybuje okolo osmi procent.

S nástupem plochých obrazovek do domácností vstoupil nový poměr stran 16:9 namísto dosavadních 4:3. Nový poměr je vhodnější pro sledování filmů, neboť je velmi podobný formátu filmového plátna v kinech.

V posledních deseti letech se pak velmi rozmohl trend HD rozlišení, první programy ve vysokém rozlišení se začaly v nabídkách jednotlivých televizních platforem objevovat kolem roku 2007. "Platforma Skylink měla v roce 2007 tři programy v HD rozlišení a dnes jich máme přes šedesát," uvedl člen představenstva provozovatele Skylinku Jaromír Glisník.

Co se v průběhu let výrazně nezměnilo, je doba, kterou uživatelé tráví před televizní obrazovkou. Ta se v průměru pohybuje okolo 3,5 hodiny za den. Stále významněji se ale prosazuje i tzv. multiscreening, tedy paralelní konzumace televize a internetu. Výzkum ukázal, že přibližně šest procent lidí sleduje televizi a zároveň zvládá surfovat po síti. U respondentů spadajících do věkové skupiny 15 až 35 let je pak tento poměr ještě vyšší a pohybuje se okolo devíti procent.