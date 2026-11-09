Vejce za 66 haléřů. Drtí nás dovozy z Ukrajiny, spílají drůbežáři. Vláda už reaguje

Několik týdnů do Vánoc, kdy ceny vajec obvykle rostou, zažívá český trh nečekaný vývoj. Ceny jdou dolů. A v obchodech lze koupit vajíčko i za pouhých 66 haléřů. Zatímco zákazníci se mohou radovat, drůbežáři mluví o likvidačních podmínkách a diskriminaci. Do Česka totiž proudí levné dovozy, zatímco české chovatele svazuje přísný zákaz klecových chovů.
Z dat Českého statistického úřadu vyplývá, že ceny vajec v září meziročně klesly o necelých osm procent. Díky slevovým akcím se dá v obchodech sehnat vajíčko za 2,50 koruny, ale i za výrazně méně.
„V současné době lze v řetězcích koupit plato vajec i za 19,90, to znamená 66 haléřů za vajíčko včetně DPH. Jiný řetězec má 29,90, takže je to necelá koruna za vejce včetně DPH,“ popisuje Jan Pozdílek, ředitel a jednatel společnosti Vejce Kosičky.
Právě Pozdílek upozorňuje na to, že v posledních pěti letech vždy před Vánocemi ceny vajec šly i několikrát nahoru. Teď je situace jiná. Tuzemští drůbežáři poukazují na legislativní past, do které se dostali. A která má na klesající ceně vajec zásadní podíl.
Od ledna příštího roku platí v Česku definitivní zákaz chovu slepic v klecích, a tedy konec české produkce vajec označených číslem tři. To si vyžádalo rozsáhlé a nákladné přestavby chovných hal na podestýlkové či voliérové systémy.
Velké obchodní řetězce, které jsou členy Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR, se mezitím s velkým předstihem zavázaly, že vejce z klecových chovů nebudou prodávat.
Značení vajec
0 – ekologický chov
1 – chov ve volném výběhu
2 – podestýlkový chov
3 – klecový chov
Jenže většina ostatních členských zemí Evropské unie ještě k definitivnímu datu, odkdy zakáže klecové chovy, nepřistoupila.
„Kdo chce, může koupit jakákoliv vajíčka z celého světa, i od slepic žijících v těch nejhorších podmínkách, a prodávat je tady dál. Pouze česká slepice nesmí být v kleci. To staví české drůbežáře do nevýhodné pozice. A trh se nám tady mezitím zaplavil ukrajinskými vejci,“ tvrdí Pozdílek.
Velkochov Vejce Kosičky dodává denně půl až tři čtvrtě milionu vajec zákazníkům z celého Česka. Pozdílek upozorňuje, že tuzemská soběstačnost klesá, některé chovy se zavírají a Česko bude muset dovážet vajec ještě víc.
„Naše náklady se kvůli přestavbám pohybují relativně vysoko, ke třem korunám za kus. Cokoliv pod tři koruny je pro nás bohužel ztráta. Naše vajíčko je pak na trhu relativně neprodejné,“ vysvětluje Pozdílek.
Nahrazení klecí voliérami znamená, že na každém metru čtverečním žije devět namísto dvanácti slepic. Mají víc prostoru, mohou roztáhnout křídla i létat.
Chov je ovšem dražší, je nezbytné měnit podestýlku, na stejném prostoru se vejde až o desítky tisíc kusů slepic méně. A kvůli relativně volnějšímu pohybu chovatelé hlásí i více úhynů.
Drůbežářská unie mluví o křivdě a diskriminaci. „Zainvestovali jsme nemalé peníze do přestaveb. I když byla finanční podpora státu, nestačilo to. A teď dovážíme levná vajíčka, která pochází z podmínek, jež jsou u nás už dávno zakázané. S tím se těžko bojuje,“ říká Zdeněk Mlázovský, místopředseda Českomoravské drůbežářské unie.
„Musím říct, že řetězce se zachovaly v tuto chvíli férově, když řekly, že prostě nebudou prodávat ta vejce z klecí,“ poznamenal Mlázovský.
Na nefér podmínky poukazuje také Potravinářská komora ČR. „Zatímco dříve k nám proudila hlavně levná polská vejce, dnes do restaurací a gastro provozů míří dodávky z Ukrajiny a stále častěji i z Turecka,“ vysvětluje Marek Zemánek z komory.
Česko je v současnosti čtvrtým největším dovozcem vajec z Ukrajiny v rámci celé Evropské unie. Vajíčka ze třetích zemí se do Česka mohou dostat i přes jiné unijní země, pak už ale nesou označení původu z této „tranzitní“ země unie a ztrácí se přehled o jejich reálném původu.
Obchodní řetězce tvrdí, že vajec z neklecových chovů je zatím dostatek. „Obchody drží ceny dostatečně nízko tím, že cenu vajec dotují a nepromítají do konečné ceny to výrazné zvýšení nákladů, které český zákaz klecových chovů přinesl,“ poznamenal Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR.
Jenže zatímco řetězce slib dodržují, jiná situace je v gastro provozovnách, restauracích, ale i v zařízeních veřejného sektoru například ve školách a nemocnicích. Tam rozhoduje cena. A mnohdy vítězí levná „trojková“ vajíčka z dovozu od slepic v klecích.
Na sílící kritiku drůbežářů a potravinářů už částečně vláda reagovala. V červnu kabinet premiéra Andreje Babiše (ANO) schválil usnesení, kterým nařizuje školám, úřadům a nemocnicím, aby kupovaly víc české produkce.
„Podíl nákupu lokálních potravin by měl být postupně navyšován až na 65 procent do konce roku 2028,“ řekl mluvčí ministerstva zemědělství Marek Otava. Jenže jaké konkrétní potraviny to budou, zda to budou vajíčka, nebo jiné produkty, to si jednotlivé instituce mohou rozhodnout samy.
Agrární komora ČR varuje, že na jednotném evropském trhu by měli mít všichni stejné podmínky. „V opačném případě hrozí, že domácí produkci budou nahrazovat levnější vejce z klecových chovů v jiných členských státech, například v Polsku,“ říká tisková mluvčí komory Barbora Pánková.
Poslanci v Česku schválili zákaz klecových chovů v roce 2020 těsnou většinou. Tehdejší ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD) byl proti. Chtěl, aby se nejprve dohodl celounijní zákaz. Ten přitom doposud není schválený.
Zastánci zákazu tehdy tvrdili, že nosnice v klecích žijí v nevyhovujících podmínkách. Odpůrci zákazu argumentují tím, že zákaz poškodí tuzemské chovatele vůči zahraniční konkurenci a usnadní dovoz vajec, zejména z Polska a z Pobaltí.
V Česku je zhruba 5,6 milionu nosnic v zemědělském sektoru, které ročně snesou okolo 1,5 miliardy vajec. Malochovy, domácí a neregistrované chovy mají přibližně 3,8 milionu slepic, které podle dat snesou 680 milionů vajíček. Dalších 900 milionů vajec se do republiky musí dovézt. Přibližně 70 procent vajec se dováží z Polska.
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