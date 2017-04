Ve zlínském Mitasu začala stávka. Šéfové kynou, dělníci hynou, znělo na mítinku

před 1 hodinou

Odbory již delší dobu požadují zvýšení mezd, dosud se však s vedením společnosti nedohodly. V nedaleké továrně Continental Barum jsou prý mzdy až o 10 000 korun vyšší.

Zlín - Ve zlínském závodu společnosti Mitas, která vyrábí hlavně zemědělské a průmyslové pneumatiky, začala dnes po poledni dvouhodinová výstražná stávka. Zapojilo se do ní asi 500 lidí, řekl předseda tamní odborové organizace Vladislav Jandásek. V závodě pracuje zhruba 700 lidí.

Na dnešek připravily odbory také stávkový mítink, na místo v blízkosti závodu dorazilo několik stovek lidí s transparenty, řada jich pískala na píšťalky. Nesli transparenty s nápisy "Za poctivou práci odpovídající mzdu", "Šéfové kynou, dělníci hynou", "KonecLevnePrace", "Platím účty, živím rodinu, za 14 000 dřu bídu a vidím mizinu".

Přijeli i zástupci dalších odborových svazů, kteří akci podporují, včetně předsedy Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středuly.

Stávková pohotovost v závodu platí od 10. března. Odbory již delší dobu požadují zvýšení mezd, dosud se však s vedením společnosti nedohodly. Do dnešní stávky se podle Jandáska zapojily všechny provozy s výjimkou hasičů či elektrikářů. Dnešní akce by podle něj měla vyjednávání výrazně posunout, další jednání je naplánováno na 20. dubna. Není však vyloučeno, že se do té doby stávka bude opakovat, uvedl Jandásek.

Řada lidí dnes ČTK na mítinku řekla, že má čistou mzdu asi 14 000 korun. Na náročnou práci v gumárenském provozu je to podle nich velmi málo. Jandásek médiím řekl, že v otrokovickém závodě Mitas jsou platy o asi 5000 korun vyšší, v otrokovickém výrobci pneumatik Continental Barum prý až o 10 000 korun vyšší.

autor: ČTK

Související články