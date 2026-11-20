Pokud by české televizní stanice s odvysíláním nového reklamního klipu humpoleckého pivovaru souhlasily, zřejmě by o něm bylo slyšet daleko méně. Spot natočený Jiřím Mádlem se nyní šíří po internetu, zatímco média mluví o tom, že jej nejdříve potřebují schválit Radou pro reklamu. „To rozhodně není standard trhu,“ nesouhlasí s českými televizemi Stanislav Bernard, spolumajitel rodinného pivovaru.
Nová reklama Rodinného pivovaru Bernard se začala rodit letos v květnu. To se zástupci podniku sešli s režisérem Jiřím Mádlem, aby se na spolupráci dohodli. V srpnu se pak natáčelo v jedné z posázavských restaurací.
„Je to falešná jednozáběrovka,“ přibližuje Mádl reportérovi deníku Aktuálně.cz princip reklamy. „Je to efekt toho je, že kamera pořád plyne a nezastaví se. Během natáčení to ale přerušíte, což byl třeba náraz do kamery,“ vysvětluje s tím, že choreografii nového spotu rozdělil do pěti takových částí. Výsledný snímek tak působí, jako by byl natočený na jeden záběr.
Ještě předtím, než začalo samotné natáčení, Mádl ukázal storyboardy reklamy (označení pro vizuální plán díla, pozn. red.) nejen zástupcům pivovaru, ale viděli je prý i lidé minimálně z jedné televize. „Takže věděli, o co jde,“ pokračuje režisér.
Podívejte se, jak „zakázaná“ reklama vypadá:
„Chci jen vyjádřit, že postup výroby té reklamy byl docela standardní,“ přemítá Mádl nad současnou situací kolem pivní reklamy. Debaty o tom, kdo a kde ji měl vysílat, pak už nepatřily k jeho roli.
„Chci tě lízat, Dášo,“ prý nevadilo
Ve 46 vteřin dlouhém klipu doprovázeném skladbou Já se vznáším od Hany Zagorové může divák zahlédnout agresivní hospodskou rvačku, líbající se pár, hraní šipek se scénou připomínající Robina Hooda nebo vulgární nápis na stropě „chci tě lízat, Dášo.“
„Byl jsem připravený tu variantu zjemňovat, na stropě mohlo být napsáno třeba ,líbat‘. To prý ale nebyl ten hlavní problém. A my nevíme, co přesně je to nevhodné chování, o němž televize mluví,“ odkazuje Mádl na zdůvodnění českých televizí, proč nechtějí jeho nový spot vysílat.
Někteří kritici ale připomínají, že v hospodském žargonu se zejména mezi fotbalovými fanoušky jako o „Dáše“ s mnoha nevhodnými sexistickými konotacemi mluvilo například o fotbalové rozhodčí Dagmar Damkové. O té se v policejním odposlechu z roku 2004 vulgárně vyjadřovali hlavní sudí Václav Zejda a delegát Jan Prášil. Známý je například jejich výrok „sáhnout na švába“, který v souvislosti s ní použili.
K finální podobě reklamy prý Mádla inspiroval obraz Josefa Lady s názvem Hospodská rvačka. Otázkou nicméně zůstává, zda je v dnešní době vhodné legitimizovat řešení osobních konfliktů násilím a zda zvát k sociálnímu kontaktu nad sklenkou alkoholu jako k něčemu prospěšnému.
„My jsme chtěli, aby ta reklama měla takovou hranu. Ve všem, co dělám, se snažím jít na hranu,“ reaguje Mádl a připomíná svůj starší snímek Na střeše, kde hlavního hrdinu vykresluje i prostřednictvím jeho potíží s močením.
ČT mlčí, Nova a Prima neodvysílání vysvětlily
Redakce deníku Aktuálně.cz se proto obrátila na tři hlavní televizní skupiny. Zatímco ČT na otázky nezareagovala, komerční hráči svůj zamítavý postoj objasnili.
„Pivovar Bernard v nedávné době objednal odvysílání reklamního spotu režírovaného Jiřím Mádlem a inspirovaného Josefem Ladou v programech skupiny Prima. FTV Prima je jako člen Rady pro reklamu vázána jejím kodexem a je si vědoma své společenské odpovědnosti. Proto požádala pivovar Bernard o zajištění stanoviska Rady pro reklamu (RPR). Stanovisko RPR jsme od pivovaru Bernard doposud neobdrželi,“ prohlásila Blanka Bumbálková, šéfka PR na Primě.
„Zadavatelům i šiřitelům reklamy je známo, že pro reklamu obecně a pro reklamu na komodity jako alkohol zvláště platí právně i eticky výrazně přísnější standardy než pro obsah pořadů,“ doplnila ještě.
A podobně se vyjádřila i TV Nova. „Cítíme odpovědnost za veškerý obsah, který vysíláme, a to včetně reklamy. Spot pivovaru Bernard jsme před plánovaným nasazením posuzovali v rámci standardního schvalovacího procesu, a to z pohledu zavedených oborových pravidel samoregulace reklamy na alkoholické nápoje,“ říká Michal Prokeš, mluvčí TV Nova.
Nekonvenční obsah
„Vzhledem k nekonvenčnímu obsahu spotu jsme proto požádali klienta, aby jej nechal posoudit Radou pro reklamu. Žádné stanovisko Rady jsme od klienta neobdrželi, proto jsme spot do vysílání nezařadili. Pokud obdržíme kladné stanovisko Rady pro reklamu, jsme připraveni spot do vysílání zařadit,“ dodává Prokeš.
Podle Marka Hlavici, šéfa Rady pro reklamu, však dosud tento spolek spot Rodinného pivovaru neprojednával. Zatím k němu nedoputoval. A nejspíš ani nedoputuje, jak vyplývá ze slov Stanislava Bernarda, spolumajitele humpoleckého pivovaru.
Ten v rozhovoru pro deník Aktuálně.cz (najdete jej na konci tohoto článku) řekl, že k RPR se on sám obracet nebude. „Za reklamu odpovídá ten, kdo ji dělá, a my za ní stojíme. Nikdy v historii jsme nemuseli Radu o stanovisko žádat předem a víme, že to rozhodně není standard trhu. Pokud by k Radě někdo podal podnět, rádi jí vysvětlíme, jak spot vznikl. Ale za nás v něm nic závadného není,“ tvrdí Bernard.
„Svět, který byl v pořádku“ plný alkoholu a násilí
Expertka na marketingovou komunikaci Denisa Hejlová v rozhovoru pro Aktuálně.cz poukazuje například na to, že spot svou pozitivní retro-atmosférou vyznívá, jako by lákal do „starých dobrých časů, kdy byl svět ještě v pořádku“ — k nimž v této interpretaci patří třeba nadměrná konzumace alkoholu, řešení konfliktů násilím, intimnosti v podnapilém stavu či trávení volného času v hospodě.
Takový pohled ostatně potvrzuje i sám majitel pivovaru. „Reklama s jasnou nadsázkou ukazuje život, jaký je. Nebo jaký by mohl být, kdybychom zvedli hlavu od počítačů a mobilů, od televizí. Zveme lidi ven, aby se potkávali, bavili spolu, aby vystoupili ze svých bublin,“ hodnotí svět v reklamě jako jednoznačně pozitivní a hodný následování.
„Etický kodex Rady pro reklamu ale říká zhruba to, že reklama nesmí nabádat ke společensky škodlivému ani násilnému chování. Když ukážete, jak se lidé porvou, a podáte to jako ten ‚správný svět‘, legitimizujete tím násilí,“ argumentuje.
„A nemusí jít jen o hospodskou rvačku. Spousta lidí si to může vyložit tak, že je v pořádku chovat se takhle i doma. Že násilí problémy vyřeší. Opil jsem se, někomu jsem jednu vrazil nebo někoho napadl a je to v pořádku,“ říká a poukazuje také na narůstající problém s domácím násilím v Česku.
„Spousta lidí se dnes schovává za svobodu slova. V tomhle případě ale o svobodu slova nejde. Musíme myslet na oběti trestných činů. V české společnosti tím trpí spousta lidí, hlavně žen a dětí. Lidi se někde opijou a pak přijde násilí. Takové „milé retro“ je za mě prostě špatně,“ doplňuje expertka.
Bernard: Je to prostě předpos*anost
„My si za spotem stojíme. S jasnou nadsázkou ukazuje život, jaký je,“ říká v krátkém rozhovoru Stanislav Bernard (71), spolumajitel Rodinného pivovaru Bernard.
Měl Jiří Mádl při výrobě klipu volnou ruku?
Samozřejmě jsme o naší představě mluvili, znal ji, ale v zásadě měl volnou ruku. Podle mého názoru to udělal skvěle. Máme na spot krásné reakce.
Řekly vám televize, byť neoficiálně, proč spot nechtějí vysílat?
Prostor jsme v televizích domlouvali dopředu, záměr se jim líbil, některé viděly i storyboardy. Když jsme ale přinesli hotový spot, bály se ho vysílat bez razítka někoho dalšího. Co přesně se televizím nelíbilo a jaké obavy měly, ale nevíme, to se musíte zeptat jich.
Spot jste ale Radě pro reklamu ke „schválení“ neposkytli…
Ne. Za reklamu odpovídá ten, kdo ji dělá, a my za ní stojíme. Nikdy v historii jsme nemuseli Radu o stanovisko žádat předem a víme, že to rozhodně není standard trhu. Pokud by k Radě někdo podal podnět, rádi jí vysvětlíme, jak spot vznikl. Ale za nás v něm nic závadného není.
Jak si zamítavé rozhodnutí televizí vysvětlujete vy sám?
Je to prostě předpos*anost. Skutečné důvody neznáme, svoji představu o hlavním motivu mám. Ale můžu mluvit jen za nás a my si za spotem stojíme. S jasnou nadsázkou ukazuje život, jaký je. Nebo jaký by mohl být, kdybychom zvedli hlavu od počítačů a mobilů, od televizí. Zveme lidi ven, aby se potkávali, bavili spolu, aby vystoupili ze svých bublin. Co na tom kdo vidí zlého, nevím.
Stojíte ještě o to, aby se spot do televizí dostal?
Spot jsme od počátku natáčeli pro televize, předjednávali jsme s nimi vysílání. Naším zájmem je k lidem doručit náš vzkaz, vyzvat je k setkávání, pozvat je do hospod. Když se nám to nepodařilo touto cestou, jdeme jinými cestami. Ale pokud by některá televize změnila názor, rádi se o tom budeme bavit.
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