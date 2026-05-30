Ve Francii kvůli poruše přenocovalo přes 800 cestujících ve vlacích TGV

Ve Francii strávilo kvůli poruše 841 cestujících noc ve dvou rychlovlacích TGV na trase z Paříže do Lyonu. Rychlovlaky společnosti Trenitalia v pátek večer vyrazily z metropole, načež uvízly na trati. V cestě mohly pokračovat až v sobotu kolem půl desáté ráno.
Nikdo nebyl evakuován a cesta mezi francouzskými městy, která za běžných okolností trvá kolem dvou a půl hodiny, se protáhla na téměř 16 hodin. Píše o tom deník Le Figaro s odvoláním na prefekturu departmentu Côte-d'Or.
K poruše došlo v pátek kolem 23:45. Pracovníci prefektury departmentů l'Yonne a Côte-d'Or cestujícím rozdávali vodu, zatímco technické týmy usilovaly o obnovení provozu. To se podařilo až v sobotu ráno. Na místě byly také četníci.
Trenitalia příjezd vlaků do cílové destinace oznámila na sociální síti X, kde se cestujícím omluvila za nepříjemný zážitek. Někteří z nich podle ní v Lyonu obdrželi lékařskou péči.
Podle prefektury Côte d'Or má incident dopad na železniční provoz a způsobuje zpoždění některých vlaků v regionu.
