Vatikán zcela mění investiční politiku. Peníze půjdou jen do "správných" projektů

Vatikán představil novou investiční politiku. Je radikální. Má zajistit, aby investice tohoto městského státu byly etické, ekologické, nízkorizikové a vyhýbaly se zbrojnímu průmyslu či zdravotnickým odvětvím, která se zabývají potraty či embryonálními kmenovými buňkami. Vatikánské kongregace mají uzavřít své investiční účty v zahraničních bankách a peníze převést pouze do té vatikánské.

Na Vatikánskou banku, do které teď všechny peníze ze zahraničních účtů přitečou, bude dohlížet oddělení nazvané Správa dědictví Svatého stolce (APSA). Hodnota investic se odhaduje téměř na dvě miliardy eur (49,1 miliardy korun).

Prohlášení o investiční politice (IPS) přichází po letech finančních skandálů a představuje radikální změnu. Zejména zbavuje všechny vatikánské kongregace možnosti investovat své finanční prostředky nezávisle. Právě tento přístup umožnil státnímu sekretariátu investovat přímo do londýnské budovy, která byla centrem korupčního skandálu. Obchod způsobil ztrátu 140 milionů eur.

"Základním cílem je investice ukáznit a centralizovat," řekl jeden z vysokých vatikánských úředníků, který si nepřál být jmenován. "Je to organizovanější, kontrolovanější a transparentnější, rozhodně je to krok vpřed," dodal.

Státní sekretariát - nejdůležitější vatikánský útvar, který dohlíží na diplomacii a všechny ostatní resorty - byl už zbaven kontroly nad svými financemi v roce 2020.

Minulý měsíc pak byl zřízen výbor, který má dohlížet na etiku investování. Jeho členy jsou irsko-americký kardinál Kevin Joseph Farrell, který působí ve Vatikánu, a čtyři externí finanční odborníci z Británie, Německa, Norska a Spojených států.

Dvacetistránkový dokument IPS uvádí, že upřednostňovat se budou investice, které "přispívají ke spravedlivějšímu a udržitelnějšímu světu". Zakazuje investice spojené přímo i nepřímo s pornografií, hazardními hrami, zbrojním průmyslem, zdravotními centry podporujícími potraty, a laboratořemi nebo farmaceutickými společnostmi vyrábějícími antikoncepci nebo pracujícími s embryonálními kmenovými buňkami.

IPS odmítá i spekulativní investice do komodit, ropy, těžby, jaderné energie či alkoholických nápojů. Podle IPS je také důležité vyhýbat se investicím do složitých finančních a strukturovaných produktů a také do těch, které zahrnují obchody spekulující na pokles cen, a rovněž denní obchodování.

Investiční výbor bude také schvalovat správce portfolia, kteří mají být profesionálové s dobrou pověstí u známých finančních institucí, a "ne jen něčí kamarádi", dodal vatikánský úředník, na kterého se odvolává agentura Reuters.

Mnoho vatikánských finančních skandálů v minulosti pramenilo z přehnané důvěry ve finanční manažery, téměř vždy Italy, kteří byli přáteli vatikánských úředníků.

Vatikán už by také neměl investovat do fondů soukromého kapitálu. Státní sekretariát kdysi investoval do jednoho takového fondu, který prováděl investice považované mezi konzervativními katolíky za neetické.