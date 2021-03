Kde Evropa vyrábí covid vakcíny. Jedna je i v ČR, jediná v postkomunistickém bloku

Ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček bude v podzimních volbách do Poslanecké sněmovny kandidovat za hnutí ANO jako nestraník. Řekl to dnes v České televizi (ČT). Pokud to orgány ANO schválí, měl by se stát lídrem nejsilnějšího vládního hnutí v Jihočeském kraji.

Havlíček v rozhovoru pro ČT uvedl, že patří k viditelným tvářím vlády a měl by před voliči skládat účty ze své činnosti.

Havlíček je jedním z ministrů ANO v koaličním kabinetu Andreje Babiše. V dubnu 2019 se stal ministrem průmyslu a obchodu a vicepremiérem pro hospodářství, loni v lednu převzal i řízení ministerstva dopravy. Před vstupem do politiky podnikal, působil v akademické sféře, stál v čele Asociace malých a středních podniků a živnostníků. Byl členem a nyní je místopředsedou vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace.