V USA zaniklo v březnu kolem 700 000 míst. Experti počítali s násobně nižším číslem

V americké ekonomice zaniklo v březnu zhruba 701 000 pracovních míst, což je výrazně více, než se čekalo. Kvůli dopadům koronaviru tak skončilo období rekordního růstu ekonomiky i trhu práce, které trvalo 113 měsíců. V pátek o tom informovalo americké ministerstvo práce.

Míra nezaměstnanosti v březnu vystoupila na 4,4 procenta z 3,5 procenta v předchozím měsíci. Únorový údaj byl nejnižší za 50 let. Analytici podle agentury Reuters očekávali v průměru pokles počtu pracovních míst o 100 000. U míry nezaměstnanosti pak čekali vzestup jenom na 3,8 procenta.

Počet pracovních míst se snížil poprvé od roku 2010. Zánik míst byl podle všeho mnohem výraznější, než uvádí zpráva, protože ministerstvo uskutečnilo průzkum mezi zaměstnavateli ještě před největší vlnou propouštění. Ta přišla v posledních dvou týdnech března, kdy o podporu v nezaměstnanosti požádalo téměř deset milionů Američanů.

Opatření, která mají bránit šíření koronaviru, vyvolala rozsáhlé propouštění v celé ekonomice, od hotelů, restaurací a kin, stejně jako v automobilkách, obchodních domech či administrativě.

Někteří ekonomové očekávají, že míra nezaměstnanosti by mohla příští měsíc vystoupit až na 15 procent. To by bylo nejvíce od 30. let minulého století, tedy od doby, kdy se Spojené státy vzpamatovávaly z velké hospodářské krize. Někteří upozorňují, že za posledních deset let v USA vzniklo 22,8 milionu pracovních míst. Většina z nich by ale v dubnu mohla zaniknout.

Americký server CNBC v pátek také informoval, že vláda USA připravuje podporu malým firmám v podobě úvěrů za nejméně 350 miliard dolarů (přes 8,9 bilionu Kč). Většina bank na to ale zřejmě není připravena, uvedl CNBC, který se zástupci některých z nich o připravovaném programu hovořil. Banky, od těch globálních až po regionální, očekávají podrobnější pokyny ohledně programu pomoci od amerického ministerstva financí.

"Nejsou vůbec připraveny a zoufale čekají na pokyny, jak to provést," řekl za poskytovatele úvěrů šéf společnosti MultiFunding Ami Kassar. Firma poskytuje ostatním podnikům poradenství ohledně úvěrů. "Myslím, že to bude několik týdnů dost chaotické," dodal.

K záležitosti už se veřejně postavila největší americká investiční banka JPMorgan Chase & Co. Ve čtvrtek pozdě večer poslala svým klientům e-mail, v němž uvedla, že "pravděpodobně nebude schopna v pátek 3. dubna začít přijímat žádosti (o úvěr), jak si dříve myslela".

Program je klíčovou součástí stimulačního balíčku za dva biliony dolarů na ochranu proti ekonomickým dopadům pandemie, který minulý týden podepsal prezident Donald Trump.