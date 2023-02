V USA padl devátý nejvyšší jackpot, šťastlivec vyhrál v přepočtu 16,8 miliardy korun

Více než 754 milionů dolarů, tedy zhruba 16,8 miliardy korun, vyhrál ve Spojených státech šťastlivec, který si vsadil v loterii Powerball. Jackpot je podle agentury AP devátý největší v americké historii. Tiket se šesti správnými čísly byl podán jen jeden.

Jackpot narostl do takové výše, protože první cenu nikdo nezískal od 19. listopadu loňského roku, kdy výhra dosáhla 92,9 milionu dolarů. Výherce si koupil los ve státě Washington.

Plnou částku 754,6 milionu dolarů před zdaněním by výherce dostal, pokud by souhlasil s rozdělením do 29 ročních splátek. Po zdanění by výhra činila zhruba 747 milionů dolarů. Pokud si výherce vybere jednorázovou výplatu, tak si odnese nezdaněných 407,2 milionů dolarů (9,1 miliardy korun). Většina výherců si zvolí okamžitý výběr částky, podotýká AP.

Losování se konalo v pondělí a šťastnými čísly byly 5, 11, 22, 23, 69 a powerballové číslo 7. Šance na výhru byla podle médií jedna ku 292 milionům.

Rekordní výhra padla 8. listopadu loňského roku, kdy bylo v banku 2,04 miliardy dolarů (45,36 miliardy korun). Jde o americký i světový rekorde. Dosavadní rekord činil 1,586 miliardy dolarů (podle tehdejšího kurzu skoro 40 miliard korun) a v lednu 2016 se o ni podělili tři výherci stejné loterie Powerball. Ve Spojených státech se ale výhry z loterií daní, každý ze šťastlivců tak získal zhruba 328 milionů dolarů (tehdy 8,2 miliardy korun).

V loterii Powerball, která funguje od roku 1992, se dá vsadit ve 45 z 50 amerických států. Tiket stojí dva dolary, tedy necelých 50 korun. Hlavní výhru získá hráč, který uhodne všech šest čísel. Pokud se někomu podaří uhodnout pět čísel ze šesti, získává jeden milion dolarů (cca. 25 milionů korun).

Nejvyšší výhry u nás i ve světě

V Evropě existují dvě loterie, které umožňují rekordní výhry, ty jsou ale ve srovnání s USA podstatně nižší. V Eurojackpotu činí maximální výhra 120 milionů eur (2,9 miliardy korun). Tu získal jako první leni v červenci výherce z Dánska, podruhé získal nejvyšší výhru v listopadu sázející z Berlína.

Takto vysoké výhry jsou v loterii možné teprve několik měsíců. U příležitosti desátého výročí evropské loterie totiž zvýšilo 18 zúčastněných zemí koncem letošního března horní hranici z 90 na 120 milionů eur. Mezinárodní číselná loterie Eurojackpot se hraje od března 2012. Vznikla jako konkurenční projekt podobné hry EuroMillions. V České republice se oficiálně hraje od října 2014.

Hra EuroMillions vznikla v roce 2004, nejvyšší výhra, 230 milionů eur, padla letos v červenci v Británii a je nejvyšší výhrou v loterii v Evropě. Maximum je 250 milionů eur. Provozovatel hry nejvyšší možnou výhru několikrát změnil. Začínalo se u 90 milionů eur.

K nejvyšším výhrám všech dob v Evropě se řadí i 209 milionů eur (5,4 miliardy Kč), které vyhrál v roce 2018 sázejících v italské loterii SuperEnalotto. V České republice zůstává rekordní výhrou Eurojackpot s 90 miliony eur z května 2015, což bylo podle tehdejšího kurzu téměř 2,5 miliardy korun. V roce 2019 sázející z České republiky v loterii Eurojackpot vyhrál v přepočtu 1,412 miliardy korun. Dosud nejvyšší výhra ve Sportce, téměř 400 milionů korun, je z roku 2013 a získali ji manželé z Chrudimska.

Nejbohatší na světě vzhledem k množství různých výher je španělská vánoční loterie přezdívaná El Gordo (Tlouštík), která se losuje 22. prosince. O výhry se v ní každý rok před Vánocemi podělí tisíce lidí a fond výher obvykle převyšuje dvě miliardy eur. Loni si v ní výherci rozdělili celkem 2,4 miliardy eur (více než 60 miliard korun). Pořádá se každoročně od roku 1812.

Loterie El Gordo není postavena na jackpotu, ale na složitém systému, který umožňuje vyhrát tisícům sázejících. Každý los se dělí na deset kuponů, takže lidé si obvykle kupují jen kupony; jeden se letos prodával za 20 eur, tedy asi 500 korun.