V sýru brie, který prodával řetězec Makro, se našla listerie

Lidé mohli v obchodech řetězce Makro zakoupit jednokilogramový sýr brie, který obsahoval bakterie listerie. Šlo o sýr francouzského výrobce Pâturages Comtois SASU. Lidé by tento produkt neměli konzumovat, vrátit ho mohou v místě nákupu. ČTK o tom v pondělí informovala Státní veterinární správa (SVS).
„Dle aktuálních informací bylo do Makro Cash & Carry ČR s.r.o. dodáno celkem 46 kusů sýra, přičemž jedno balení sýra váží jeden kilogram. Do současnosti se podařilo stáhnout 36 kusů balení sýra,“ stojí v tiskové zprávě.
SVS se o případu dozvěděla od francouzských dozorových orgánů prostřednictvím systému rychlého varování (RASFF), kterým se členské státy EU informují o přítomnosti problematických potravin na trhu.
Bakterie může způsobit onemocnění zvané listerióza. Mezi příznaky patří horečka, bolesti hlavy, malátnost, nevolnost, zvracení nebo vodnatý nekrvavý průjem.
Do lidského organismu se bakterie může dostat například prostřednictvím nevhodně ošetřených nebo skladovaných potravin. Pro zdravé lidi obvykle v malém množství bakterie nebezpečná není, komplikace ale hrozí u starších lidí, těhotných žen, dětí nebo u lidí s oslabenou imunitou.
Takzvaná systémová listerióza může mít fatální průběh, u novorozenecké listeriózy se mohou vyskytnout předčasné porody, spontánní potraty, porod mrtvého dítěte či infekce novorozence.
Veterináři apelují na to, aby lidé informovali svého lékaře, pokud zjistí zdravotní potíže v rozmezí inkubační doby od dvou až tří týdnů po konzumaci.
Množení bakterií lze v případě potravin živočišného původu předcházet jejich správným skladováním. Veterináři radí zejména dodržovat datum použitelnosti a skladovat potraviny za teplot doporučených výrobcem. Bakterie spolehlivě likviduje dostatečná tepelná úprava potravin.
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