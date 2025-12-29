Přeskočit na obsah
Benative
29. 12.
Ekonomika

V roce 2026 čeká přes půl milionu lidí výměna řidičáku

ČTK

Téměř 563 tisíc motoristů v Česku si bude muset v příštím roce vyměnit svůj řidičský průkaz, protože jim vyprší platnost jejich dokladu. Dalším desítkám tisíc řidičů navíc propadl průkaz už letos a lidé si ho dosud nevyměnili.

řidičský průkaz 2007
řidičský průkaz 2007Foto: Ministerstvo dopravy
Uvedl to mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka. Letos byl počet propadnutých dokladů ještě vyšší, platnost průkazu vypršela zhruba 666 tisíc motoristů.

V roce 2025 skončí platnost celkem 562 859 řidičských průkazů v České republice. Nejvíc práce budou mít úřady ve Středočeském kraji, kde skončí platnost dokladů skoro 82 tisícům motoristům. Následuje Jihomoravský kraj s více než 61 tisíci končícími doklady, dále Moravskoslezský kraj a Praha. Nejvíce výměn se bude týkat řidičů nad 61 let, kteří budou tvořit až třetinu žadatelů.

Během letošního roku podle statistik ministerstva dopravy vypršela platnost u 666 427 řidičských dokladů. Na začátku prosince jich zbývalo k výměně ještě přes 140 tisíc. „Ze zkušeností víme, že na konci roku vždy zůstane až 100 tisíc dokladů, které se z různých důvodů nakonec nevymění, podotkl Jemelka.

Řidiči o výměnu mohou požádat nejdříve tři měsíce před skončením platnosti. K výměně je nutné doložit platný doklad totožnosti a stávající řidičský průkaz. Výměnu řidičského průkazu provádějí všechny úřady s rozšířenou působností bez ohledu na místo trvalého bydliště žadatele. O výměnu je možné žádat osobně na úřadě i elektronicky prostřednictvím Portálu dopravy.

Od 1. ledna 2024 díky novele zákona o pozemních komunikacích není povinné mít řidičský průkaz při řízení u sebe, na povinnosti ho jako řidič vlastnit se ale nic nezměnilo.

