V roce 2026 čeká přes půl milionu lidí výměna řidičáku

Téměř 563 tisíc motoristů v Česku si bude muset v příštím roce vyměnit svůj řidičský průkaz, protože jim vyprší platnost jejich dokladu. Dalším desítkám tisíc řidičů navíc propadl průkaz už letos a lidé si ho dosud nevyměnili.
Uvedl to mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka. Letos byl počet propadnutých dokladů ještě vyšší, platnost průkazu vypršela zhruba 666 tisíc motoristů.
V roce 2025 skončí platnost celkem 562 859 řidičských průkazů v České republice. Nejvíc práce budou mít úřady ve Středočeském kraji, kde skončí platnost dokladů skoro 82 tisícům motoristům. Následuje Jihomoravský kraj s více než 61 tisíci končícími doklady, dále Moravskoslezský kraj a Praha. Nejvíce výměn se bude týkat řidičů nad 61 let, kteří budou tvořit až třetinu žadatelů.
Během letošního roku podle statistik ministerstva dopravy vypršela platnost u 666 427 řidičských dokladů. Na začátku prosince jich zbývalo k výměně ještě přes 140 tisíc. „Ze zkušeností víme, že na konci roku vždy zůstane až 100 tisíc dokladů, které se z různých důvodů nakonec nevymění, podotkl Jemelka.
Řidiči o výměnu mohou požádat nejdříve tři měsíce před skončením platnosti. K výměně je nutné doložit platný doklad totožnosti a stávající řidičský průkaz. Výměnu řidičského průkazu provádějí všechny úřady s rozšířenou působností bez ohledu na místo trvalého bydliště žadatele. O výměnu je možné žádat osobně na úřadě i elektronicky prostřednictvím Portálu dopravy.
Od 1. ledna 2024 díky novele zákona o pozemních komunikacích není povinné mít řidičský průkaz při řízení u sebe, na povinnosti ho jako řidič vlastnit se ale nic nezměnilo.
Policie varuje před podvody, při kterých mohou lidé nevědomky pašovat drogy
Policie varuje před podvody, při kterých mohou lidé nevědomky ze zahraničí pašovat drogy. Podvodníci si nejprve s obětí vybudují důvěru, přesvědčí ji k cestě do zahraničí a pak ji požádají pod různými záminkami o převoz kufru. V zavazadle jsou však drogy, za jejichž pašování v některých zemích hrozí i doživotní trest.
Hokej jako únik i naděje. Kanaďan na Spengler Cupu bojuje pro nemocného syna
Kanadský hokejista Tanner Fritz dnes na Spengler Cupu v Davosu nastoupí proti pražské Spartě. Hraje ale především za svého syna Emmetta, který se narodil s vzácnou genetickou poruchou.
Čína zahájila vojenské manévry u Tchaj-wanu. Zastrašování, reaguje Tchaj-pej
Čína oznámila vojenské manévry v blízkosti Tchaj-wanu, který považuje za svou vzbouřenou provincii. Informovala o tom agentura Reuters s tím, že podle Pekingu na cvičení v úterý naváže ostrá střelba. Tchaj-wan v reakci na postup Číny hovoří o vojenském zastrašování.
Nejdražší, nahá, ukradená. Drtikolova ikonická fotografie Vlna slaví 100 let
Je slavná, jedinečná a velmi drahá. A kolem takových bývá rušno. Zažila obdiv i nenechavé ruce zlodějů. Fotografie s názvem Vlna dokáže uhranout a jejím autorem je František Drtikol.
ŽIVĚUkrajina by mohla dostat bezpečnostní záruky na 15 let, oznámil Zelenskyj
Chystaný mírový plán podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského počítá s americkými bezpečnostními zárukami pro Ukrajinu na dobu 15 let. Napsala to agentura Reuter.