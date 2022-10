Vystaráno mívali v půli roku, teď zakázky chybí. Zájem o řemeslníky spadl o třetinu

V uplynulých letech neměli řemeslníci o zakázky nouzi, často to byli zákazníci, kteří se museli o jejich služby "poprat". Už v létě totiž mívali diář plný do konce roku. Teď se ale situace mění. Češi šetří a lidé z oboru se shodují, že pokud nejde o neodkladnou rekonstrukci, domácnosti s opravami čekají na příznivější dobu. Řemeslníci tak hovoří o meziročním propadu zakázek až o necelou třetinu.

"V tomto roce je opravdu vidět hlad řemeslníků po nabídkách, to loni rozhodně nebylo. Uvědomují si, že jim dochází práce," potvrzuje Martin Ekrt, ředitel portálu NejŘemeslníci, největšího zprostředkovatele řemeslných služeb na českém trhu.

Podle Ekrta se poptávka po jejich službách oproti loňsku propadla o 15 až 30 procent. Platforma Aktuálně.cz poskytla data, která naznačují, že se Češi v letošním roce o úpravy svých domovů zajímají výrazně méně. V prohlížeči Google totiž i méně často hledali spojení jako rekonstrukce bytu a domu či výrazy fasáda nebo podlaha.

Jak Češi vyhledávají na Googlu v souvislosti s úpravou bydlení:

Klíčové slovo Pokles či nárůst ve vyhledávání v roce 2022 oproti roku 2021* Rekonstrukce bytu - 51 % Rekonstrukce domu - 29 % Rekonstrukce koupelny - 31 % Stavební firma - 26 % Fasáda - 24 % Omítky - 22 % Podlaha + 6 % Truhlářství - 11 % Kuchyně - 15 % Realizace zahrad - 32 %

Zdroj: Nejřemeslníci.cz

Snížení poptávky po službách řemeslníků potvrzuje Marek Liba, manažer platformy Volejferdu. "Odhaduji, že oproti minulému roku klesla na naší platformě poptávka o 20 až 30 procent," uvádí. Také podle něj teď lidé více šetří a peníze tedy primárně investují tam, kde je to nezbytné.

"Stává se mi, že volají klienti, se kterými jsme se domluvili na rekonstrukci, s tím, že to ještě snese odklad. Nevědí totiž, jak se to bude vyvíjet s cenami energií a tak dále. Jde o výjimečné případy, ale stávají se," popisuje svou zkušenost Jan Volf, jehož řemeslné práce si lidé mohou objednat na portálu Šikovný-řemeslník.

Nevýhodné úvěry

Ekrt z NejŘemeslníci má zato, že odliv klientů se zdá být větší kvůli uplynulým dvěma letům pandemie. Tehdy byl naopak zájem o vylepšení domovů značný. "Lidé byli zavření doma a viděli, co je tam ošklivé a co v bytě nechtějí. Boom poptávky byl obrovský a extrémně podpořený množstvím peněz, na kterém lidé seděli," vzpomíná na období karantén Ekrt.

Inflace tehdy nebyla zdaleka tak vysoká a také úrokové sazby se držely dole, stejně tak ceny zemního plynu a elektřiny. "Zakázek teď ale ubylo hodně také kvůli lidem, kteří rekonstrukce běžně řeší spotřebitelskými úvěry. Když si před dvěma lety chtěli půjčit třeba milion, což je částka odpovídající rekonstrukci středního rozsahu u bytu nebo rodinného domu, splátka je vyšla odhadem na dva a půl tisíce, teď by to bylo nějakých osm tisíc," pokračuje Ekrt.

Průměrná sazba spotřebitelských úvěrů v srpnu podle Broker Consulting Indexu vzrostla na 8,37 procenta. Od začátku roku tak úrokové sazby vzrostly o více než dva procentní body.

Drahé je i pořízení vlastního bydlení skrze hypotéku, které tak řada Čechů zatím odkládá. Úroková sazba u nových hypoték v září mírně vzrostla, zůstala těsně pod šesti procenty. Je tak podle Hypomonitoru České bankovní asociace na nejvyšší úrovni za posledních 20 let, ačkoli v letech 2008 a 2009 se sazby pohybovaly na obdobně vysokých úrovních.

Podle aktuálních dat developerské společnosti Ekospol se prodej nových bytů v Praze ve srovnání s loňskem propadl o dvě třetiny a je nejhorší za posledních 15 let.

"Je to pochopitelné, protože mnohé domácnosti financují své nové bydlení pomocí hypotéky. Ta je však nyní nedostupná i pro střední třídu, což znepřístupňuje vlastní bydlení stovkám tisíc zájemců," popsal v říjnu pro Aktuálně.cz ředitel Ekospolu Evžen Korec.

Zájem o kompletní rekonstrukce spadl

Kvůli zdražování, které pohání hlavně drahé energie, lidé šetří především na rekonstrukcích na klíč - tedy těch kompletně v režii stavební firmy. V minulých letech přitom naopak takovou službu kvůli pohodlí preferovali.

Úbytek zakázek u rekonstrukcí na klíč, své stěžejní služby, registruje například stavební firma Avantstav. "U menších zakázek, třeba na zednické či malířské práce, je zájem stále stejný," říká jednatel společnosti Oleksandr Yureskul. Firma připouští, že kvůli tomu zřejmě bude muset pozměnit svou obchodní strategii. Už teď jí spadla celková poptávka asi o 40 procent.

Stavební firmy přitom zasáhly hlavně dramaticky rostoucí ceny stavebních materiálů, které vzrostly o desítky, ale někdy i stovky procent. I to tedy museli mnozí řemeslníci promítnout do svých ceníků. "Ceny stavebních materiálů i stavebních prací v poslední době rostly obrovským tempem až na historickou horní hranici, nyní jsou nejdražší minimálně za posledních deset let," podotýká Korec z Ekospolu.

Liba z platformy Volejferdu vysvětluje, že pokud by řemeslníci dál pracovali za ceny minulého, nebo dokonce předminulého roku, museli by standard svých služeb snížit. O kolik se jejich ceny zvedly, nedokáže určit, platforma totiž zastřešuje více firem a řemeslníků. "Rozhodně ale chápeme ekonomickou situaci a snažíme se vyjít zákazníkovi vstříc, jak to je možné," dodává.

Ne všichni však zdražují. Řemeslník Volf zatím s výraznějším zvyšováním cen vyčkává. Pokud se ale situace směrem k jaru příštího roku neuklidní, ceník tomu bude muset podle svých slov přizpůsobit.