V Praze letos přespí rekordních sedm milionů turistů. Denně utratí skoro čtyři tisíce

Počet zahraničních návštěvníků, kteří stráví v Praze aspoň jednu noc, by měl letos dosáhnout rekordních 7,1 milionu. V porovnání s loňským rokem by to znamenalo nárůst o 6,4 procenta. Vyplývá to z přehledu společnosti Mastercard Global Destination Cities Index. Praha skončila v roce 2018 ve světovém žebříčku na 28. místě.

Nejnavštěvovanějším světovým městem je nadále Bangkok, ve kterém loni nejméně jednu noc strávilo 22,8 milionu lidí. Druhá skončila Paříž s počtem 19,1 milionu těsně následovaná Londýnem. Londýn, Paříž a Bangkok drží první tři místa v různém pořadí od roku 2010. Bangkok první příčku žebříčku obsadil šestkrát za posledních sedm let. Související Největší turistické magnety: Lákají hrady, zoo i pivo, skokanem roku jsou soutěsky Infografika Všechna města v první desítce dokázala loni přilákat ze zahraničí více přenocujících návštěvníků než o rok dříve, výjimkou byl Londýn, který zaznamenal pokles téměř o čtyři procenta. Předpoklad pro rok 2019 ukazuje na všeobecný nárůst návštěvnosti, nejvýraznější růst se očekává v Tokiu. V případě řazení podle průměrné útraty v amerických dolarech zaujímá první místo žebříčku Dubaj, kde návštěvníci v průměru utratí 533 dolarů (13 056 Kč) denně. Druhé místo obhájila Mekka, která se mezi prvních deset měst v žebříčku dostala poprvé. První trojku pak uzavírá Bangkok. Návštěvníci Prahy v průměru loni denně utratili 162 dolarů, v přepočtu 3825 korun. Nejnavštěvovanější města v roce 2018: Počet přenocujících zahraničních návštěvníků v 2018 Očekávání růstu v roce 2019 Průměrná délka pobytu Průměrná denní útrata (v Kč) 1. Bangkok 22,78 milionu 3,34% 4,8 noci 4344 2. Paříž 19,10 milionu 2,24% 2,5 noci 6989 3. Londýn 19,09 milionu 3,47% 5,8 noci 3494 4. Dubaj 15,93 milionu 1,68% 3,5 noci 13 056 5. Singapur 14,67 milionu 4,00% 4,2 noci 6422 6. Kuala Lumpur 13,79 milionu 9,87% 5,7 noci 3353 7. New York 13,60 milionu 2,94% 7,9 noci 3589 8. Istanbul 13,40 milionu 8,14% 5,8 noci 2503 9. Tokio 12,93 milionu 10,02% 5,4 noci 4628 10. Antalya 12,41 milionu 8,14% 14 nocí 1039 … 28. Praha 6,67 milionu 6,42% 2,4 noci 3825 Pro přepočet byl použit kurz 23,61 CZK/USD.

Zdroj: Mastercard Žebříček Mastercard Global Destination Cities Index řadí 200 světových měst podle celkového počtu přenocujících zahraničních návštěvníků a jejich útraty v jednotlivých destinacích. Vedle údajů za rok 2018 žebříček obsahuje odhady vývoje počtu návštěvníků a jejich útraty pro další rok. Ke stanovení počtu přenocujících zahraničních návštěvníků a jejich útraty se používají veřejně dostupné údaje pro každou z 200 destinací zahrnutých do žebříčku.